إزالة التمكين تنهي خدمات (212) من العاملين بإدارة النشاط الطلابي

الخرطوم: السوداني

أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال العامة، قرارًا بإنهاء خدمة (212) من العاملين بإدارة النشاط الطلابي المحلولة.

وأمنّت على نقل وتسكين”772″ معلمًا من إدارة النشاط الطلابي المحلولة بالتدريس في المدارس، وتسكينهم بالدرجات الوظيفية المستّحقة.

وقالت اللجنة في تعميمٍ صحفي، امس، إن تقرير اللجنة المكلّفة بمراجعة ملفات العاملين بالنشاط الطلابي، برئاسة الوزارة والولايات، لم يتم تعيينهم بموافقة الاختيار للخدمة العامة ومداخل الخدمة.

وذكر البيان بحسب (باج نيوز) إن وظائف بعضهم لم يكن لها أيّ علاقة بكادر المعلمين وتمّ تدرجهم به، وأوصى تقرير اللجنة المكلفة، بإلغاء التعيين الخاص بوظائف النشاط الطلابي، لعدم صحة التعيين؛ وفقاً لقانون ولائحة الخدمة المدنية.

وقرّرت اللجنة أن يتمّ استيعاب العاملين الذين عملوا في وظائف بالسلك الكتابي بإدارات النشاط الطلابي المحلولة والبالغ عددهم”21″ للعمل بالإدارات المختلفة بوزارة التربية والتعليم.