ديوان المراجعة يسلم تقرير الاعتداء على المال العام لـ (العدل والنيابة)

الخرطوم: السوداني

أودع ديوان المراجع القومي نسخة من تقرير المراجعة الجنائية لجرائم المال العام في نطاق الأجهزة القومية للفترة من 1-9-2019 حتى 31-12-2020 (الاعتداء على المال العام) لكل من وزير العدل و النائب العام. بحسب (وكالة السوادن للانباء).

في سياق آخر اودع ديوان المراجع القومي عدد 36 تقريراً لدى مجلس السيادة، تسلمها الأمين العام للمجلس.

واشتملت التقارير على (35) تقرير نظم معلومات و تقريراً واحداً عن الاعتداء على المال العام.

الجدير بالذكر أن الديوان كان قد سلم نتائج تقارير البنوك الحكومية و البنوك التي تساهم الدولة في رأس مالها.