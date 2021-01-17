العفو عن فرد يتبع للدعم السريع قتل شاباً ببورتسودان

بورتسودان: السوداني

شهدت ولاية البحر الأحمر جلسة العفو في قضية وفاة منتصر همد ادريس في حادث مروري من إحدى السيارات التي تتبع لقوات الدعم السريع بالمدينة.

وأعلنت الإدارة الاهلية لقبائل البنى عامر والحباب وقبيلة عد درقي عفوها التام واعتبرت الحادث فردياً وقضاءً وقدراً من عند الله.

وأعلن عمر همد ممثل أسرة الفقيد، أن العفو تقديرهم لوفد قبيلة الرزيقات التي قدمت إلى بورتسودان من شرق دارفور لتقديم واجب العزاء وتقديراً لقوات الدعم السريع ودورها الوطني في تحقيق الأمن والاستقرار في السودان وولاية البحر الاحمر بصفة خاصة في أحداث الفتنة القبلية التي مرت بها الولاية مؤخراً.