مقترح بملتقى جامع لرجال أعمال سودانيين وأسبان

الخرطوم: فريني

انتقد مدير المجموعة الاسبانية بمدريد المهندس عماد الدين مدثر وزارة التجارة واتحاد أصحاب العمل لعدم استجابتهم بالرد على الخطابات الرسمية للشركة والتي بعثت بها قبل اربعة اشهر ، لعقد مؤتمر جامع لرجال الاعمال السودانيين والأسبان من أجل التعاون التجاري بين البلدين.

وقال مدثر لـ ( السوداني ) ان الغرض من الملتقى التعاون والتمثيل التجاري بين الخرطوم ومدريد ، لافتا الى ان الملتقى يسهم في تشجيع الاسبان للاستثمار في السودان للمنفعة العامة للبلاد، مبينا أن المجموعة الاسبانبة تعمل في مجالات الطاقة الشمسية وتهجين الماشية والجلود والدواجن والأجهزة الطبية ، مؤكدا سعيهم لتصنيع الجلود وفقا للماركات العالمية وتوطينها في السودان.