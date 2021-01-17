بدء شحن وقود زراعي من مصفاة الجيلي للقضارف

الخرطوم : رحاب فريني

ــ أعلن عضو لجنة توزيع الوقود الزراعي بالقضارف احمد العوض عن بدء شحن الوقود الزراعي من مصفي الجيلي للكميات التى تم تخصيصها سابقا ، مؤكدا استئناف عملية التوزيع يوم امس السبت .

وقال في تصريح لـ ( السوداني )سوف يكون التوزيع لمزارعي محلية الفاو لجهة وصول كمية لطلمبة النيل الفاو،واضاف يتم اليوم الأحد التوزيع للقضارف للمنطقة الجنوبية وغدا الاثنين للمنطقة الشمالية ،مؤكدا استمرار التوزيع بنفس الجدول السابق،

وإطمأن عبدالرحيم المزارعين بأنه لم يتم إحداث أي تغيير في اسعار الوقود و الصرف بالأسعار السابقة وهي مبلغ 149 جنيها للتر .