تدشين (10) آليات.. وفتح منافذ لمناولة الحاويات ببورتسودان

الخرطوم: السوداني

دشنت هيئة الموانئ البحرية أمس (10) آليات مناولة حديثة للعمل بالموانئ معلنة فتح منافذ لمناولة الحاويات عبر الميناء الأخضر بميناء بورتسودان الشمالي وميناء دقنة بسواكن وذلك في إطار مصفوفة تطويرهيئة الموانئ البحرية .

وأوضح المدير العام للهيئة كابتن أونور آدم سلطان في مراسم التدشين إن دخول هذه الآليات إضافة حقيقية لجهود التشغيل ورفع كفاءة المناولة بنسبة 50% وزيادة الإنتاج بخبرات وطنية من كوادر الهيئة .

وأبان نائب مدير عام الهيئة فقيري عبد الله إن تدشين الآليات الحديثة مؤشر مهم لتطوير الأداء وزيادة الإنتاج وتمكين الموانئ السودانية من جذب خدمات البضائع القابلة لإعادة الشحن والبضائع العابرة (تجارة المسافنة والترانسيت) معربا عن أمله في التجاوب السياسي مع جهود تطوير الموانئ.

وأكد مدير الشئون الهندسية د. عبد الكريم حامد جاهزية الادارة الهندسية لرفع كفاءة التشغيل وتأهيل الموانئ السودانية لتقديم كل لوجستيات النقل البحري بالبحر الأحمر بخبرات كوادر الهيئة

يذكر ان مصفوفة تطوير الموانئ البحرية تآتي في اطار خطة لجنة النقل باللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية.