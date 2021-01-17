السودان يشارك في إجتماع الطاقة الأمريكي

الخرطوم: السوداني

شارك وزير الطاقة والتعدين المكلف المهندس خيري عبد الرحمن، في اجتماع اسفيري عبر تقنية البرامج المرئية دعت له وزارة الطاقة الأمريكية ضمن دول اخرى من ضمنها اسرائيل.

ووفقاً لبيان صادر من وزير الطاقة ،ان الإجتماع الذي عقد مساء الأمس ا لأول الجمعة ضم وزراء الطاقة المصري والبحريني والمغربي و الأمريكي و الإماراتي والاخيران قادا المبادرة لهذا الإجتماع واطلقا عليها “المبادرة الإبراهيمية للطاقة في الإقليم الاقتصادي المعروف بـ MENA (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)”.

ورحب خيري بمبادرة الربط الكهربائي الإقليمي بالتركيز على تجويد الربط القائم مع مصر واثيوبيا وفرص زيادة ذلك مستقبلاً. واستعرض مشاريع الربط الكهربائي التي اعدها السودان، داعيا امريكا ودول الخليج الي الاستثمار فيها ودعمها باعتبارها الحل السريع الذي يخدم السودان بتغطية العجز الكبير في الكهرباء، ولفت الى ان ذلك يساعد في تغطية الفترة التي يحتاجها السودان الى أن يتم إنشاء محطات توليد جديدة، كما انها ستكون حلقة جيدة لربط الشبكة الإفريقية بالشبكة العربية ومن ثم الدولية،

وقال الوزير انه اوضح للاجتماع بالتفصيل تركيز السودان علي مشاريع الطاقات المتجددة واشار لاكتمال الدراسات التي أكدت توفر حوالي 2 قيقاوات من الطاقة الشمسية، بالإضافة الى 1.6 قيقاوات من طاقة الرياح.

وكشف الوزير عن فراغ الحكومة من اعداد مشاريع للمرحلة الأولى تصل الى 800 ميقاوات جاهزة بأراضيها وخططها الفنية لربطها بالشبكة القومية.

واكد خيري توافق المجتمعون على تبادل المشاريع التي تخدم الربط الأقليمي والدولي، وكذلك مشاريع الطاقة عموما التي تدفع بالاستثمارات المتعددة للدول المتجاورة.