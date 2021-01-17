وصول (1850) جالون وقود للبرياب جنوبي الجزيرة

الخرطوم : رحاب فريني

أعلن ممثل مزارعي البرياب جنوبي الجزيرة الشعراني علي عن وصول (1850) جالون جازولين لمناطق (الرضوة وود يحيى والمسلمية والربيعة واركويت وسلامة ودليبة بمشروع البرياب، مشيدا بالاستجابة السريعة من قبل محافظ المشروع والمدير الزراعي لمطالب المزارعين الذين أغلقوا الطريق القومي سنار لعدم توفر الجازولين ومياه الري للعمليات الزراعية ، مؤكدا وصول المياه للترعة الرئيسية بالبرياب .

وأكد المزارع ابي عبدالله يوسف وصول الجازولين لطلمبات اخرى من إدارة الري امس لجنوب الجزيرة وتم إفراغها بمحطة الوقود لتوزيعها للمزارعين ،مشيدا بإدارة الري لاستجابتها بتوفير مياه الري والجازولين.