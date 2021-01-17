تسجيل (326) حالة إصابة بفيروس كورونا في الخرطوم

الخرطوم: السوداني

أكدت وزارة الصحة الخرطوم، تسجيل (326) حالة إصابة بفيروس كورونا بالولاية منذ الأربعاء الماضي.

وأعلن مدير إدارة الاستعداد المبكر ومسؤول العزل المنزلي بوزارة الصحة الخرطوم، محمد الفحل، استمرار محلية الخرطوم في تسجيل أعلى معدلات الإصابة مقارنة مع بقية المحليات بواقع وصول عدد الحالات المتراكمة فيها إلى (6021) حالة إصابة، مؤكدا أن مجمل الإصابات المتراكمة بالولاية تجاوز 19 ألف حالة بمعدل 21,7%، واصفاً ذلك بدق ناقوس الخطر.

وأشار إلى تسجيل 17 حالة وفاة بالولاية خلال الـ24 ساعة الماضية، منها حالتان داخل منزل تم تسجيلهما من قبل قسم العزل المنزلي بتراكم (8027) حالة إصابة في الولاية بمعدل وفيات 4,3%.

وكشف الفحل، عن تسجيل 48 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل العدد التراكمي لحالات الشفاء إلى (9036) حالة شفاء، لافتاً إلى وجود 17 فريقاً موزعاً على مستوى المحليات قامت بزيارة 74 منزلاً وجمع 163 عينة خلال الـ24 ساعة الماضية

كما أشار إلى إضافة 7 مراكز لجمع العينات، وذلك في إطار سعي الوزارة لتنفيذ خطتها الرامية لزيادة مراكز الفحص الثابتة خلال الـ48 ساعة القادمة بواقع 28 مركزاً للفحص، 4 مراكز في كل محلية لإكمال الخطة النهائية للتوسع في مراكز الفحص.

مؤكداً على أهمية قسم العزل المنزلي بالولاية الذي يتابع الحالات الموجبة لمدة 14 يوماً، حيث تابع (1125) حالة، منها (419) حالة تحت المتابعة وشفاء 48 حالة، ووفاة حالتين منهم بالمنزل.