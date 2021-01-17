(السوداني) تورد التفاصيل مهاجم أوروبي في طريقه للهلال

الخرطوم : السوداني

حصلت (السوداني) على معلومات مؤكدة بان نادي الهلال اكنمل اتفاقه مع محترف اوربي ينتظر ان يتم اكمال اجراءات قيده فور فتح فترة الانتقالات بالسودان خلال الفترة القادمة.

وبحسب مصدر موثوق وذي صلة بلجنة التطبيع الهلالية فان الرئيس الفخري للنادي المستشار السعودي تركي ال الشيخ وصل الى مراحل متقدمة مع المحترف الذي يلعب في خانة الهجوم وينتظر ان يمثل انضمامه الى الهلال مفاجأة ونقلة نوعية في عالم الاحتراف بالكرة السودانية.

ونفي المصدر ان يكون الاسم المطروح ذا صلة باي نادٍ افريقي لافتا ان بعض الاسماء المنتشرة في الاعلام ليست صحيحة خاصة وانها مرتبطة بعقودات مع اندية افريقية بعضها منافس علي مستوى البطولة الافريقية وبالتالي ليس من المنطقي التعاقد مع لاعب مشارك في بطولة الكاف لان ذلك سيحرمه من اللعب مع الهلال الذي سيخوض مباريات دوري المجموعات المرتقب ويحتاج لاضافات نوعية تكون سندا له في المنافسة المرتقبة.

يذكر ان الهلال سبق وان دفع بطلب الى اتحاد الكرة لزيادة عدد كشوفات الاندية وهو الطلب الذي وجد موافقة مبدئية من المسؤولين باتحاد الكرة وتم الدفع بخطاب الى الكاف بغية الحصول على الضوء الاخضر والموافقة النهائية.