الهلال يتدرب إستعدادا لمواجهة توتي

أجرى فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال بملعبه في امدرمان حصة تدريبية قوية تندرج ضمن إطار التحضيرات لمواجهة فريق توتي العاصمي في بطولة الدوري الممتاز ، وأشرف على المران الصربي زوران مانولوفيتش وبقية الطاقم الفني المعاون، وبدأ المران الهلالي بمحاضرة اعتيادية اعقبها تمارين بدنيه خاصه للعناصر التي شاركت بصورة أساسية أمام هلال الأبيض بينما خضعت العناصر الأخرى لتمارين بدنيه محددة في جزء من الملعب مبدئيا إهتمام بالضغط على حامل الكرة واللعب من لمسة واحدة مع بعض التدريبات التكتيكية الأخرى في حين تدرب حراس المرمى تحت إشراف مدرب الحراس كريم السباعي واشرف مهدي بن مرزوقي على التدريبات البدنية ليختتم التمرين الهلالي بتقسيمة في وسط الملعب وقف خلالها الصربي زوران على جاهزية بعض اللاعبين.

هذا وقد تقرر أن يؤدي الفريق الأول عصر اليوم مرانا تحضيريا وينتظم الأزرق عقب مران الغد في معسكر مقفول في فندق النادي بالجوهرة الزرقاء إستعدادا لمواجهة توتي في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.