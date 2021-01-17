الحلا يدون بلاغات ضد بعض المواقع الإخبارية وصفحات بـ(فيسبوك)

الخرطوم: شهدي نادر

دوّن المتحري في بلاغات انقلاب الإنقاذ 89 أحمد الحلا، لدى نيابة المعلوماتية ضد موقع صحيفة الراكوبة الإلكترونية وعدد من صفحات (فيسبوك) ومواقع إلكترونية تحت المواد 24،25،26 من قانون “جرائم المعلوماتية لسنة 2018” “تعديل 2020م”، بناءً على الأخبار المتداولة.

وقال الحلا في تعميم صحفي له اليوم الأحد، “إن الأساليب القذرة لاغتيال الشخصية غير مفصلة علينا بتاتاً وإن تصدينا لمسؤولية العمل النقابي المهني، نعلم تماماً أن هذا جزء من ضريبته ونتحمل ذلك”. وأضاف: “أما الخونة والمختبئون تحت كلمة (أفادت مصادر) فنأمل خروجهم في مؤتمر صحفي علني ليردوا علينا”، وتابع: “وأن محاولة تجنيد أجهزة الدولة ضد شخص واحد لهو الانهزام بنفسه ونحن جاهزون”.

وكانت بعض المواقع الإخبارية، قد تداولت خبراً يفيد ان الحلا قام بتسريب هاتف محمول الى الرئيس المعزول عمر البشير، فضلاً عن علاقة ربطت بينه ومنظمة زيرو فساد.

واشتهر الحلا بوقوفه مع الثورة السودانية، حيث أسس نادي أعضاء النيابة العامة، إلا أن خلافات عاصفة بينهم في النادي والنائب العام تاج السر الحبر، قادت الأخير إلى إصدار قرار بإيقاف الحلا وضباط نادي النيابة عن العمل وإحالتهم للتحقيق.