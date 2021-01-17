الاهلي شندي يواصل النزيف أمام الشرطة

بجدية واداء مشرف وشخصية قوية حقق فريق الشرطة القضارف فوزاً مستحقآ على الاهلي شندي بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر امس السبت ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السوداني الممتاز، التي قدم فيها فريق الشرطة القضارف مستوى جميلا وأضاع رماته مهرجان من الاهداف.

بدأ المدير الفني للشرطة محمد الطيب مورينهو المباراة بمشاركة إبراهيم ابوعشرين في حراسة المرمى ابراهيم سنجاب ظهير أيمن و محمد عصام ايكو كظهير أيسر وبقلبي الدفاع رزق الله و وشرف الدين واستفاد من خبرات صالح الامين في وسط الملعب مع بنجامين بالاضافه الي مناضل عطايا وسليمان عز الله في مقدمه الوسط ودفع في المقدمه الهجوميه بالمحترف النيجيري قودوين وفتحي قمرة، وسجل هدف اللقاء الوحيد المهاجم النيجيري قودوين بعد تلقيه تمريرة متقنة من الوسط ليستلمها بأريحية داخل منطقة الست ياردات ويدخلها داخل الشباك بهذا الفوز يرتفع الشرطة برصيد إلى أربعة نقاط.