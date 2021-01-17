المسابقات ترفض شكوى المريخ وتؤكد سلامة موقف لاعب الهلال

عقدت اللجنة المنظمة للمسابقات في الاتحاد السوداني لكرة القدم, اجتماعها رقم 76 عند الساعة الثانية عشرة من ظهر أمس، في قاعة الاجتماعات الخاصة باللجنة، برئاسة المهندس الفاتح أحمد باني نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد – رئيس لجنة المسابقات – وبحضور عدد كبير من أعضاء اللجنة، وبعد الاطلاع على تقارير حكام ومراقبي مباريات المنافسات القومية أتت مخرجات الاجتماع على النحو التالي حيث تقرر اجازة محضر الاجتماع السابق وبعد الاطلاع على تقارير مباراة المريخ كوستي والمريخ نيالا التي جرت يوم 8 يناير الحالي، تقرر إحالة مدير الكرة في مريخ كوستي إلى لجنة الانضباط..

وتم الاطلاع على تقارير مباراة العاصفة الجوية كنانة والرابطة الجزيرة أبا في الدوري العام تقرر إيقاف اللاعب قريب الله وادي وإحالته إلى لجنة الانضباط..

ونظرت اللجنة في تقرير مباراة المريخ الدمازين والاهلي مدني تقرر إيقاف المعد البدني الزين شرف الدين ومدير الكرة إبراهيم جبريل وإحالتهما إلى لجنة الانضباط..

وتلقت اللجنة تقرير مفصل عن مجموعة ود مدني في الوسيط من الأستاذ مأمون بشارة مقرر لجنة المسابقات، كما تلقت تقرير مفصل عن مجموعة كسلا من رمزي يحيى نائب رئيس لجنة المسابقات، وتلقت أيضا تقرير مفصل من مجموعة الابيض عبر محمد عبدالسميع القوصي عضو اللجنة ورئيس لجنة الإشراف على مجموعة الابيض..

و تم تكوين لجنة من مولانا رمزي يحيى والأستاذ مأمون بشارة، والأستاذ حسين أبوقبة لوضع برمجة منافسة كأس السودان القومي، ودوري الشباب.

و قررت لجنة المسابقات بعد الاطلاع على ماورد في الوسائط تحويل أبوبكر العسقلاني، وبشار ابودجانة إلى لجنة الانضباط..

وحسمت اللجنة جدل الشكوى المرفوعة من نادي المريخ ضد الهلال كادوقلي في عدم إشراك لاعب تحت السن في مباراة الفريقين بالدوري الممتاز، وتم رفض الشكوى شكلا..

كما نظرت اللجنة في شكوى نادي حي العرب بورتسودان ضد نادي الهلال الخرطوم في مشاركة اللاعب عيد مقدم، وتم قبول الشكوى شكلا ورفضها موضوعا لعدم صحة الوقائع بعد الرجوع إلى بطاقة اللاعب وقيده في الاهلي شندي منذ العام 2014م، وبعد الاطلاع على أوراقه الثبوتية.

ونظرت اللجنة في شكوى نادي حي الوادي نيالا ضد الهلال كادوقلي لعدم اشراك لاعب تحت السن طوال زمن المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري الممتاز، وتم رفض الشكوى شكلا.