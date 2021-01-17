السعودية تقدم 53 طناً من المستلزمات الصحية والأدوية للسودان لمجابهة كورونا

الخرطوم: السوداني

دشّن ممثل سفارة خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم، المستشار الإعلامي فيصل بن الشهري اليوم، تسليم قافلة طبية تحمل 50 طناً من المساعدات الصحية والطبية لمواجهة جائحة كورونا، و3000 طن من الأدوية، امتداداً لمشروعات مركز الملك سلمان الإنسانية بالسودان، كمساعدات لدعم المستشفيات سُلِّمت للصندوق القومي للإمدادات الطبية.

وقال بن الشهري فيصل الشهري، إن القافلة تأتي تعزيزاًوللتعاون المشترك وأمتداداً للدعم السعودي للسودان في مواجهة جائحة كورونا منذ بداية الجائحة، مشيراً الى جهود المملكة في مكافحة الجائحة وخطواتها الاحترازية التي أسهمت في السيطرة على الوباء، مؤكداً أن المملكة طرحت اللقاح مجاناً للمواطن والمقيم على حد سواء، ونوه الى استمرار الجهود السعودية الدولية في مكافحة الجائحة العالمية عبر دعم السياسات المشتركة ودعم المنظمات الدولية والدول الشقيقة والصديقة.

يُذكر أن التدشين حضره مدير صندوق الإمدادات الطبية، بدر الدين الجزولي، وممثلة وزارة الصحة د. إيمان مختار نصر صالح مدير العلاقات الثنائيّة والمتعددة بوزارة الصحة الاتحادية.