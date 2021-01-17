ارتفاع ضحايا أحداث الجنينة إلى 83 قتيلاً و160 جريحاً

الخرطوم: السوداني

أعلنت لجنة أطباء دارفور، عن ارتفاع أحداث العنف في مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور إلى 83 قتيلاً و160 جريحًا، بما في ذلك جرحى القوات المسلحة.

وقالت اللجنة، إنّ حركة الأطقم الطبية والمتبرعين بالدم لا تزال صعبة من وإلى المستشفيات بسبب حظر التجوال الذي لم يستثن أحداً، بجانب وجود حالات حرجة تحتاج إلى تحويل عاجل للخرطوم منها إصابات على مستوى الرأس.

وناشدت حكومة الولاية بتعزيز تأمين المرافق الصحية وتسهيل حركة منسوبيها والتنسيق مع السلطات الاتحادية لإرسال طائرة بصورة عاجلة لإجلاء الجرحى الذين يحتاجون إلى جراحات دقيقة لا تتوفر في الولاية.