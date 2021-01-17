ولاية نهر النيل: تكتلات تحمل أجندة سياسية تختفي خلف مطالب قبلية تنشط في اتجاه سلب الولاية استقرارها

الخرطوم: السوداني

اصدرت الأمانة العامة لحكومة ولاية نهر النيل بياناً اليوم الأحد، حول أحداث قطع الطريق القومي ( الخرطوم عطبرة)، اطلعت عليه (السوداني)، اتهمت فيه تكتلات تحمل أجندة سياسية تنشط في اتجاه سلب الولاية استقرارها.

وقال البيان: بعد مراقبة دقيقة وتمحيص وتحليل للأوضاع بالولاية، وجدنا ان هناك مسميات ومنظمات وتجمعات وتكتلات تحمل أجندة سياسيه تختفي خلف شعارات خدمية ومطالب قبلية تنشط في اتجاه سلب الولاية استقرارها وامنها، والحيلولة دون تحقيق الاهداف السامية لثورة ديسمبر المجيدة.

وأشار البيان إلى أن الشعارات المرفوعة والدعاوى والتبريرات الفطيرة للتجمهر وقطع الطرق وتعطيل قوافل الوقود والغذاء تخفي في اجندتها مصالح ذاتية بحتة افرزت صراعا مكشوف الملامح والمرامي بين الحق والباطل.

واتهم البيان مجموعات ظلت تناصب الوالي العداء وتثير غبارا كثيفا كلما كانت هناك تحركات لاسترداد اموال منهوبة او تصفية مؤسسات احتكارية او بذل جهود لتحقيق العدالة.

واوضح البيان أن اعتقال المواطن الذي اثار بعض الاحتجاجات، تم بقانون ازالة تمكين نظام الـ 30 من يونيو واسترداد الأموال المنهوبة، مؤكداً أن الولاية في قمة الهرم الاداري وقفت على اسباب الاعتقال وخطواته القانونية وتأكدت من صحة الاجراءات.

وشددت أمانة الولاية بعدم التراجع عن المهام الاساسية للفترة الانتقالية لمجرد تظاهر و ارتفاع اصوات الباطل.