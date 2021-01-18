شكاوى من تحصيل غير قانوني للمخالفات المرورية بـ(بارا ـ الأبيض)

الخرطوم : رحاب فريني

شكا عدد من تجمع سائقي عربات الهايس بطريق بارا الأبيض من فرض غرامات مالية كبيرة تفوق القيمة المحددة للمخالفة المحددة بـ”100″ جنيه من قبل شرطة المرور عبر ايصالات حكومية صادرة عن وزارة المالية والاقتصاد بولاية شمال كردفان واتهموا سائقو البصات بتحريض السلطات ضدهم لإجبارهم علي ترك العمل عقب منافسة العربات الصغيرة للبصات من حيث السعر 2 الف للحافلة الصغيرة ومبلغ 2500 جنيه للبص

وقال رئيس رابطة سائقي عربات الهايس عبد الرحمن فضل خلال تصريحات صحفية بمقر إدارة الهايس بسوق ( القش) بام درمان امس ان رجال المرور في نقطتي عبور ( جريجخ) مسافة 26 كيلو متر من بارا ونقطة عبور ( اندرابة ) 60 كيلومتر من الخرطوم يفرضون عليهم غرامات وايصالات مالية (تسوية) درجة أولى بمبلغ (6) آلاف جنيه ذهابا والإياب بواقع (3) لكل في الرحلة ما بين امدرمان وبارا ، مبينا ان قيمة المخالفة لعدد الركاب 100 جنيه فقط حسب المادة 51 من قانون المرور ، اضاف رغما عن أن تصديق العربة وترخيصها يسمح بـ15 راكبا بما فيهم السائق ، نافيا صلة الغرامات بالاشتراطات الصحية لكورونا ووصف عبدالرحمن الرسوم بغير القانونية لجهة أنهم يدفعون المبلغ مضاعفا 30 مرة حتى تصل قيمة المخالفة الي 3 آلاف جنيه في الرحلة الواحدة مكتوبة في30 إيصال مالي كل إيصال 100 جنيه ، مؤكدا أن هذا الامر موجود فقط في طريق بارا الأبيض ، لافتا إلى أنه سبق وان سافر للشمالية والفاشر ووجدالمخالفة لا تتعدى 500 جنيه في أقصى حالات العقوبة ومبلغ 300 جنيه في الحالات العادية . ووصف السائق ابراهيم سليمان الدود التسوية المرورية “بالمزاجية” وقال لـ (السوداني ) ان بعض السائقين تصل عقوبة مخالفاتهم لـ2 الف جنيه والبعض الآخر يدفعون 3 الآف جنيه في تسوية المخالفة بنفس المادة ، ما يؤكد عدم قانونية الإيصالات .