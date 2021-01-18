خبير يحذر من أزمة مياه حادة في العاصمة والولايات

الخرطوم: السوداني

حذر خبير مختص في علوم الجيولوجيا من أزمة كارثية محتملة للمياه جراء انعدام الوقود بالبلاد.

وقال الخبير باشمهندس جاد الخير عبد الرحمن في تصريح صحفي إن تأثر أجزاء واسعة من أحياء الخرطوم وبعض ولايات السودان بأزمة مياه حادة الى جانب انقطاع التيار الكهربائي احدث شللاً في حياة المواطنين داعيا الحكومة الى الالتفات نحو حل المشكلة بجدية ،مشيرا الى أن أزمة المياه أدت الى تذمر المواطنين خاصة الأحياء الطرفية من العاصمة، وفي بعض الولايات وصل سعر برميل المياه الى ٦٠٠ جنيه، لافتا الى مشكلة الري في الجزيرة وسنار والنيل الابيض قائلاً إنها باتت تهدد العروة الشتوية في ظل انعدام الثقة بين الحكومة والمواطنين .