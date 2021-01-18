(الفارغة- المليانة)!

(ورا.. ورا.. ورااا)، هكذا يلهج بها الراقصون والراقصات من السودانيين والسودانيات ثلاثاً، حين يبلغ (الرّدحي مداه)، يمدّون آخرها ومؤخراتهم. ويهزجون بها بصوتٍ جماعيٍ. يجتمعون عليها حتى لكأنك تكاد ألا تجد اجتماع مُجدٍّ في غيرها. وكحال صراحتهم ينطقونها بغير (همزٍ) يلحق أخرها في أصل الكلمة الفصيحة. والكلمة لا دلالة لها في الرقص ولا معنى بدون المؤخرات، أو الرقص والنظر للمؤخرة. ولو أن إحداهن (عجفاء) أو أحدهم (أملط) ليس له مؤخرة تثبت القول، لوجدته يكتفي بالإشارة للمكان، وذاك فعل تعويض لامتناع وجود الإثبات. لم أجدُ مَنّ يُعيدُ الرقص إلى أول راقصٍ، لكن وجدّتُ من يعتبره شيئا لصيقٌا بالإنسان والحيوان، يُعبّر عن البهجة والاحتفال والفرح، لكن له ما يفصله عن ذلك وينحدر به إلى مرتبة (التفسّخ) ولو أن بعض إخواننا الأفارقة ما زال يرقص من أجل نزول المطر، وقبل الدخول في الحرب، وحين وداع الميّت، أو لإبعاد شرًّ أحدق بهم.

وبوصفنا سوادنيين أفارقة ما زلنا نرقص، بيد أننا نهزّ أجسدنا بلا هدف غير المتعة والبهجة. فقد تأصّل فينا الرقص، حتى أن أعلى سلطة في بلادنا ترقص، على جماجم الموتى الذين سحقتهم الحروب، وفي تأبين العظماء والشهداء، وفي افتتاح المؤسسات صغيرها وكبيرها، وعند وداع جيوشنا للارتزاق، وأوان القحط، وفي زمهرير الشتاء وحرارة الصيف. ومن أشهر رقصاته أنه كان يخلط العرضة تلك التي تعبر عن الفروسية، بشيء من (زحزحة ورا، ورا، ور).

بحثتُ عن كلمة وراء في قاموس المعاني، فوجدت أنها تعني: كلُّ ما استتر عنك، سواء أكان خلفًا أم أماما. ووراء: خُطْوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء: يتأخّر أكثر ممّا يتقدّم. ومتى استخدمت – أثابك الله وأحسن إليك – القانون الأول في علم الدلالة القائل: “لا دلالات دون ألفاظ ولا ألفاظ دون دلالات؛ وأن الكلمة تُعبّر عن معناها”؛ ومتى استخدمت دراسات الاتصال التي تقول إن: “الكلمات تمثّل7% وتمثل نبرة الصوت 38% بينما تمثل لغة الجسد 55% في أي عملية اتصال ناجحة” نما إليك مغزى دلالة الكلمة وتعبيرها الجسدي، ومآل شيوعها في حاضرنا. فالوراء يدل على التأخر. ولو أنني حكمت بذلك وأنهيت المسألة، لكني أثق أن هناك من يجد لها بابًا في (سيميولوجيا مجتمعنا) وقد تجد تشريحا غير الذي أخلُص إليه، لكن مسألة (الورا وراء) هذه عَرَضٌ يشي بأن: العقل الباطن عندنا يرقص على نغمات وأهازيج (التأخر) التي تغلّف محيطه، وتحيط بواقعه إحاطة المياه بالأحياء في خريف غاضب، أو الأزمات في واقعٍ ينحدر بسرعة الضوء.

لم أجد للظاهرة أو الحالة أصلا أعمق في التاريخ، من منتصف ثمانينات القرن الماضي، وهذا باب مفتوح أيضاً للبحث والإفادة. وقد استطلعت بعض رجالات وحريم ذاك الزمان، وقيل لي: إنها راجت في حفلات البيوت أواخر العهد العسكري لنميري. وجاءت (معاندة) وسخرية من تحالف نميري مع الترابي وفرض قوانين سبتمبر، وكأنها تقول: “إن النميري زحف للخلف وتراجع”. وقد راجت الرقصة مثلها مثل أغانٍ ورقصات كثيرة، أدتها نساء العاصمة بكلماتٍ بسيطة وحركاتٍ جسدية (عبيطة)، لكن مدلولها كان لا يخرج عن الأدوات السياسية البحتة، ومن أعجب ما رأيت في هذا الضرب، غناء البنات الذي (استرجل) مؤخرا للقبائل، عقابيل الحروب القبلية الماحقة في عدد من أنحاء السودان، إذ تجد أن اغنية كاملة تبدأ بالقبيلة وتعدد قبائل ثم تنتهي عند قبيلة. وما لحق الكلمات حاق بالرقص، وقد وجدتُّ أن السودانيات حاملات الدكتوراه منهنّ أو الدفوف والطشوت والجرادل، لا يغنينّ من فراغ، ولا يرقصن من فراغ، فهنّ حكّامات يُحكّمنّ الغناء والرقص وتسميتهما، وقد وقفت كثيرا عند تلك الرقصة البلدية التي سُميّت بـ (القيد حرنّ)، فهذا اسم تجد كل كلمة من كلمتيه الثنتيّن محمّلة بحمولة (بعير) دلالة تصيبك بالذهول، وعصر آمال النهضة بـ (الانحطاط) متى صرّفت الكلمات إلى (مقيّد) و(حارن).

أيًا كان الأمر، وذهب التحليل مذاهب متعددة الاتجاهات، فإن مرئياتي للأمر لا تخرج عن أنّنا: نرقص بهيجانٍ على أنغامٍ تعزفها موسيقانا الداخلية، تعبر عمّا يجيش بعقولنا، ونقول كلمات تستمد دلالتها من العقل الباطن، وهو عقل يأمٌرنا أن نتقدّم في مشروع هزّ مؤخراتنا ساخرين، طالما أنّ التأخر كلمة نوحي بها لعقولنا فتترجمها أجسادنا. لقد بارك الله شعوبا كثيرة في طريق نهوضها، هزّت مؤخرتها ليل نهار بالعمل والكدّ لتخرج (أصلابها) من الطين، لا تحتك بمقدمات الآخرين، بل بمقدمة المجد والرفعة.