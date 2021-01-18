مطلوب قرارات غير عادية لإصلاح مسار الاقتصاد

مشروع موازنة العام 2021م والذي هو في اطار الاجازة من الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء أعطى مؤشرات اقتصادية خطيرة حول مسار الاقتصاد السوداني. أوضح المشروع أن الناتج المحلي الإجمالي كانت نسبة نموه سالبة بمعدل 4.8 %- وهذه نسب نمو سالب خطيرة جداً. فيما بلغ متوسط نسبة التضخم لكل العام 148% وهي نسبة خطيرة هي الأخرى. فيما بلغ عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي 4.9% وهي نسبة دون حد الأمان الذي يبلغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

كانت هذه الأرقام والنسب الخطيرة ناتجا طبيعيا للعجز في تحصيل الإيرادات العامة حيث كان ربط الإيرادات العامة 568 مليار جنيه وما تحقق فعلاً 263 مليار جنيه بنسبة 46% فقط من المطلوب، وأبرز ما لم يتم تحقيقه كان في مجال التمويل الخارجي الذي تحقق منه فقط 3% كدليل بارز على عدم وفاء الدول المانحة بتعهداتها.

الأرقام والنسب الخطيرة للعجز كانت نتاجا طبيعيا أيضاً للفشل في وضع برامج لتشغيل الشباب، وإضافة الآلاف من الشباب للعطالة بقرارات لجنة إزالة التمكين المعيبة لتبلغ نسبة البطالة 43% من القادرين على العمل. وكانت نتاج للفشل المزمن والمتوارث في تحقيق الإنتاج المرجو في المشروعات الزراعية والصناعية ليحقق الميزان التجاري عجزاً قياسياً بلغ 4.2 مليار دولار حيث صدرنا بمبلغ 3.6 مليار دولار، واستوردنا بما قيمته 7.8 مليار دولار.

في مجال المصروفات كان المرصود 584 مليار جنيه وما تم صرفه بالفعل 442 مليار جنيه بنسبة أداء 76%، فيما كانت نسبة الصرف التنموي من المرصود ضئيلة جداً بلغت 9% فقط حيث رصد للتنمية 57 مليار جنيه وما نفذ بالفعل 5 مليارات جنيه. وهذا يفسر الفشل في طباعة الكتاب المدرسي، والعجز عن توفير الكراكات لمشروع الجزيرة، والعجز عن توفير الوقود وقطع الغيار لمحطات توليد الكهرباء، وتوفير الأدوية المنقذة للحياة وغيرها.

لخص مشروع الموازنة في صفحاته الأخيرة الوضع الخطير بالآتي: (مما تقدم يمكن القول بأن الاقتصاد السوداني يمر بعملية هبوط سريع نتيجة لمجموعة متتالية من التدهورات الاقتصادية التي تتسم بشدتها وطول أمدها، ومن علاماتها انكماش الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم الجامح، وارتفاع نسبة البطالة، وعجز الموازنة، وزيادة عبء الدين العام. الشيء الذي يجعل موازنة العام 2021 تواجه تحديات داخلية وخارجية عديدة تتطلب تضافر الجهود على مختلف المستويات ومراجعة السياسات الاقتصادية وخاصة في مجال: الإصلاح الضريبي، الإيرادات غير الضريبية، الإنتاج والإنتاجية، التعاون المالي والخارجي، الاستثمار والشراكات مع القطاع الخاص، الصادرات، الواردات، سياسات سعر الصرف وإصلاح الجهاز المصرفي، السياسات التجارية، التنمية الاجتماعية ومعاش الناس). هذا ملخص يصلح في الحقيقة كعناوين لأوراق في مؤتمر اقتصادي، عليه فإن المراقب يتساءل: ما فائدة المؤتمر الاقتصادي الذي تم عقده وناقش هذه الموضوعات؟

من الواضح أن أمر الاقتصاد يحتاج لرؤية جديدة، مسنودة برافعة سياسية قوية وجديدة. نحتاج لمشروع تنموي نهضوي واحد يجتمع حوله كل أهل السودان. والله الموفق.