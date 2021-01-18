هويتنا الوطنية بين خطابنا السياسي وإعلامنا

قضية إدارة التنوع الثقافي والإثني، وتحقيق السلام الاجتماعي من القضايا الاجتماعية التي تعدّ إحدى أهم القضايا، التي يجب الوقوف عليها، والتعاطي معها بإهتمام في السودان، لأن الكثير من المشكلات، التي تعيشها دولة السودان الآن، هي في تقديرنا نتائج مباشرة، أو غير مباشرة لعدم قدرة الدولة السودانية على إقامة نظام ناجح لإدارة منظومة التنوع القبلي والثقافي واللغوي فيها.

فبينما هناك أهمية قصوى من ناحية الإرث الثقافي للحفاظ على القبائل وثقافاتها لتُشكل نموذجاً مجتمعياً- يمكن أن يتم تقديمه وفقاً لخطة وطنية، في المراكز الثقافية في العاصمة القومية للبلاد، وفي عواصم الولايات، بطريقة دورية عادلة، وينظم ويسوّق بصورة تجعله، يصبح مصدر فخر للإنسان السوداني، وعاملا أساسيا في مكونات هويته القومية، يعمل على الحفاظ عليه، بدلاً عن محاربة القبيلة، ومحاولة بناء هوية سودانية محارِبة ومناهضة للتنوع القبلي، أو العمل على تفضيل القبائل على بعضها البعض، ومحاولة فرض هوية ما على المجتمع، وتجاهل المكونات الأخرى، كذلك من الضرورة بمكان بناء إستراتيجية قومية لإدارة التنوع القبلي الذي يشكل مجتمعنا.

بالتأكيد وضع إستراتيجية قومية للدولة توجه مؤسساتها لتحقيق الإندماج الثقافي داخلياً وخارجياً، ليس بالأمر السهل، ويحتاج إلى مجهودات كبيرة، وخطط بعيدة وقصيرة المدى. وينبغي وضع هذه الخطط في إطار واسع، لتشمل كل مؤسسات الدولة، ومنظمات المجتمع المدني، لتشارك في التغيير بلعب الدور، الذي يقع على عاتقها، كلّ على حسب اختصاصه، وطبيعة عمله. لأن منظومة إدارة التنوع ليس بالمنظومة البسيطة، وإنما هي عبارة عن إستراتيجية شاملة لجميع مؤسسات الدولة، تهدف إلى توظيف مجهودات كل قطاعات الدولة، ورسم الخطط لها؛ للاستفادة من التنوع الثقافي للمجتمع، وتوظيفه توظيفاً صحيحاً ليصُبّ في المصلحة القومية للبلاد.

والتنوع القبلي والثقافي في المجتمع عبارة عن سلاح ذي حدين، ففي حالة النظر إليه باعتباره عاملا من عوامل القوة، والعمل على توظيفه- سيكون من أفضل الظواهر الاجتماعية، وسيكون، أيضا، عاملا من عوامل قوة الدولة، ولكن عندما تفشل الدولة في إدارته، وتعمل على محاربته، أو تستغله الإرادة السياسية لتحقيق المصالح السياسية والحزبية الضيقة- سيُشكل أكبر مهدد للأمن القومي للبلاد.

وفي هذا الإطار هناك مؤسسات لها دور مهم جداً في بناء الهوية القومية لأي مجتمع، يجب أن تُفعّل، وتسخر لهذا التغيير، أولها وأهمها الإعلام، فمن الضروري توظيف الإعلام، كقوة ناعمة في تشكيل الهوية القومية للمجتمع. وقبل ذلك ينبغي تطوير الإعلام من حيث الإمكانات والمحتوى والشكل، لكي يصبح مؤهلا للعب هذا الدور المهم. فمن الضروري أن يتم تأهيل الإعلام السوداني، ليلعب دوراً مباشرا في تشكيل المجتمع السوداني الحديث بصورته الجديدة، ويكون عنصراً أساسياً في عملية التغيير المنشودة، عبر تقديم البرامج النوعية الهادفة، التي تخاطب جذور قضايا دولة السودان الحديثة. إضافة إلى ذلك ينبغي للإعلام أن يكون مُشكلا للرأي العام السوداني حول المصلحة القومية للبلاد، وعاكسا للواقع الحقيقي للسودان، وكل مكوناته الثقافية- للمجتمع الإقليمي والدولي، بتعددها الحقيقي؛ بدلاً عن إعلام يقوم على مبدأ ردة الفعل، غير عاكس لواقع مجتمع السودان الثقافي والإثني والسياسي، وجلّ برامجه غناء، كما هو عليه الحال اليوم.

كذلك تعدّ المؤسسة السياسية للبلاد من أهم أدوات وآليات التغيير، فإرادة المؤسسة السياسية لها دور كبير جداً في إحداث هذا التغيير، ليس فقط الإرادة النظرية، بل ينبغي إجراء تغييرات جذرية في مفهوم المنظومة السياسية في البلاد، لتخاطب كل مكونات المجتمع، كما ينبغي تغيير اللغة السياسية في البلاد، لتكون داعما أساسيا لخطة التغيير على المدى القصير، وخطوات ثابتة في اتجاه تغيير العقلية السياسية في البلاد على المدى البعيد. لأنه لا يمكن بناء مجتمع معافى في ظل عدم إدراك قياداته السياسية لأهمية موروثاته الأثنية والقدرة على طرح سياسات وخطط بناءة حيال ذلك. وفاقد الشيء لا يعطيه.

* خبير في إدارة الاستراتجيات الأمنية- أنقرا