قصاصات السفير د.حسن عابدين

رحم الله السفير وكيل الخارجية الأسبق د.حسن عابدين وغفر له الرجل الخلوق وصاحب القلم الرصين عرفته عضو مجلس ادارة دار الصحافة للطباعة والنشر حينما كنت سكرتيرة لمجلس ضم قامات ثقافية وأدباء ومفكرين كالدكتور منصور خالد ود.علي المك والشاعر الحسين الحسن ود.عون الشريف قاسم وفضل الله محمد ود. عمر نور الدائم ود. فرانسيس دينق وآخرين ..

حينما صدر كتابي الاول “أحب عطر أمي” الذي طبع على نفقة الخطوط الجوية القطرية دعما لوحدة غسيل كلى لأطفال السودان حملت أول خمس نسخ ساخنة من المطبعة وأنا في طريقي للندن فكانت النسخة الاولى لطيبة الذكر المناضلة فاطمة احمد ابراهيم ونسخة مشتركة للدكتور عبدالحميد كيري استشاري جراحة المخ والاعصاب ود.كمال أبوسن استشاري جراحة الكلى ونحن في طريقنا لملاقاة وإيصال نسخة سفيرنا بلندن كان د .عابدين يغادر للخرطوم لمهمة مستعجلة فهاتفنا ان نسلم نسخته للملحق الثقافي وقتها د.الفقيه وقد كان .

ما كان المرحوم السفير د.عابدين يحط رحاله بالدوحة إلا التقيناه خاصة خلال حوارات ومؤتمرات سلام دارفور لتوقيع وثيقة الدوحة كأحد المفكرين والمحاورين الوطنيين الذين حملوا الوطن في حلهم وترحالهم … وما كانت الرسائل تنقطع بيننا تعقيبا على بعض مقالاتنا بسودنايل أنشر بعضا منها :

القصاصة (١) تعقيبا على مقالنا د.منصور الرحيل المر لمن أدمن النجاح .. كتب عابدين:

” عندما عين النميري رحمه اللَّه د.منصور عام 1977 مساعدا له للإصلاح والتنسيق (بين رئاسة الجمهورية وأجهزة الدولة الاخري) رشحني منصور وزير دولة بالقصر لأعينه في المهمة.. بعد اداء القسم دعاني لمرافقته في جولة لردهات ودهاليز ومرافق القصر.. سألته من أين نبدأ الجولة؟ قال: نبدأ بالحمامات والمطبخ والحديقة.. فعند منصور الإصلاح يبدأ من تحت بالنظافة المادية والاجتماعية قيما وسلوكا.. وفي انتظار الحلقة الثانية من ذكرياتك عن منصور.. تحياتي حسن عابدين.”

قصاصة (٢) تعقيبا على مقالنا سفاراتنا يا أسماء.. ووجع الزولات:

“شكرا لك أختنا العزيزة عواطف على رأيكم السديد عن الحال المايل لبعض سفاراتنا وكذا حال رئاسة الوزارة…تحياتي/ ح عابدين. ”

قصاصة (٣) تعقيبا على مقالنا عن طيب الذكر مفتي الديار السودانية وألبان أسامة داؤود:

” هامش طريف حول اشارتك لمولانا عوض الله صالح وسيد اللبن: حظيت بالسكن في الصافية في السبعينات جارا لمولانا عوض الله صالح رحمه الله، يفصل بيننا جار ثالث المهندس مختار وزوجته مريم.

دأبت مريم على الصياح بصوت عالي تنادي ابنها الصغير علي للدخول للحوش من اللعب في الشارع ” يا علي… ياعلي أدخل من الشارع… وسألت مريم مولانا: هل صحي يا مولانا صوت المرأة عورة لا تجوز في الشريعة؟! أجابها مولانا: لا يا مريم ما عورة …لكن العورة وقوفك كل صباح في الباب مع سيد اللبن بفستان النوم!! ندمت مريم على السوال وقالت لزوجتي: سجمي أنا الوداني أسأل مولانا شنو؟ تحياتي وحماكم الله وحفظكم مولاي أخوكم حسن عابدين .”

قصاصة (٤) قبل مغادرته الولايات المتحدة للخرطوم وهو يحمل هم المواطن الأغبش في ظل جائحة كوفيد 19:

” مازلنا محبوسين …حبس خمسة نجوم ولكن قلوبنا مع السودان حيث الحبس بلا قوت وبلا كهرباء ولا وقود وبلا التزام بالإرشادات الصحية…أختنا عواطف الله يحفظكم “.

قصاصة (٥) وكانت كأنها مسك الختام من نبيل لا ينسى المودة والفضل فقبل سنوات وخلال مشاركته في حوارات سلام دارفور تولينا طباعة كروت زواج إحدى بناته حيث كانت الترتيبات تجري بالخرطوم وهو هنا بالدوحة يؤدي واجب الوطن ويسعى للملمة جراحاته فظل يذكر ذلك كل ما حانت سانحة فرح وسط أسرته والتي لم نتشرف بمعرفتهم كتب:

“وما زلنا سارة ومناهل وأنا نذكر ما لا ينسى وهو اليد البيضاء تمد لنا البطاقات البيضاء من هوامش نوسنالجيا الزمن الجميل ” .

أسكنه الله الفردوس الأعلى مع الصديقين والشهداء ورحم الله كل موتانا والعزاء متصل لأسرته وأهله ومعارفه.

إعلامية كاتبة