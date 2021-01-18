السودان: لا نقبل بسياسة الأمر الواقع في سد النهضة

الخرطوم: السوداني

أكد السودان بأنه لا يقبل بفرض سياسة الأمر الواقع فيما يخص الملء الثاني لسد النهضة، وتهديد سلامة (20) مليون مواطن سوداني تعتمد حياتهم على النيل الأزرق.

وقال مجلس الوزراء في بيانه له اليوم الاثنين، إن إثيوبيا ستشرع في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو القادم دون التوصل إلى اتفاق.

وأكد السودان خلال اجتماع اليوم، ضم رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك واللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة، بحضور كل من وزراء شؤون مجلس الوزراء، العدل، الخارجية، الري والموارد المائية ومدير جهاز المخابرات العامة، ومدير هيئة الاستخبارات العسكرية -أعضاء اللجنة.

وأمّّن الاجتماع على موقف السودان المبدئي المتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة.

في وقتٍ،بحث فيه الاجتماع، الخيارات البديلة بسبب تعثر المفاوضات الثلاثية التي جرت خلال الأشهر الستة الماضية، أثر الملء على سلامة تشغيل سد الروصيرص والمنشآت المائية الأخرى في البلاد.