عبد الرؤوف أبوزيد يدخل في إضراب عن الطعام

الخرطوم: السوداني

دخل النزيل بسجن الهدي عبد الرؤوف أبوزيد محمد حمزة في إضراب عن الطعام لمدة أسبوع بسبب ما أسماه بالابتزاز الذي يُمارس عليه داخل السجن من قبل بعض العساكر.



وبحسب تعميم صحفي مذيل بتوقيعه،فإ8نه يتعرض لتفتيش يومي دون بقية السجناء ومصادرة أغراضه الشخصية بلا ذنب ودون مراعاة لحالته الصحية، وقال: اعترضت على المعاملة اللا إنسانية بعد أن بلغ الأمر مرحلة يصعب معها الاحتمال، اضطررت اضطراراً الدخول في إضراب عن الطعام.

وأشار إلى أن إدارة السجن استمعت لتظلمه ووعدته بالحل، وختم بيانه بالقول: لا أطلب المستحيل، فقط دعوني أعيش بكرامتي إلى أن يقضي الله فينا بحكمه.