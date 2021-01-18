والي جنوب دارفور لـ(السوداني): أسباب القتال بين الفلاتة والرزيقات غير منطقية

الخرطوم: عبد الرؤوف طه

وصف والي جنوب دارفور موسى مهدي إسحاق، أحداث منطقة الطويل بقريضة بغير المنطقية، وقال لا يوجد سبب منطقي يستدعي حدوث هذا القتال، مشيراً إلى أن الصراع الحالي هو صراع قديم متجدد بين أفراد متفلتين من قبيلتي (الفلاتة والرزيقات)، مبيناً أن إحدى المجموعات هاجمت الأخرى وأدت لحدوث قتلى وجرحى، وقال إنهم يعملون على إحصاء عدد القتلى من الطرفين، ونفى وجود أيادٍ حرّضت على القتال بين القبيلتين، وكشف عن أن المجموعة المهاجمة حشدت عناصرها من ولاية شرق دارفور، مشيراً لملاحقاتهم عبر القوات الأمنية واعتقال أحد أفرادهم، وأشار الوالي إلى نشر قوات أمنية مُكثّفة بين القبيلتين لوقف نزيف الدماء، وأضاف: استدعينا قوات إضافية من شرق دارفور من قيادة الفرقة بجنوب لدارفور لوقف الصراع، مشدداً على هدوء الأحوال مساء اليوم (الاثنين).