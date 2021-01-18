لجنة الأطباء: (129) قتيلاً و(198) جريحاً في أحداث الجنينة بينهم أطفال حديثي الولادة

الجنينة: السوداني

أعلنت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور ان حصيلة ضحايا أحداث الجنينة وما حولها، بلغت (129) قتيلاً و (198) جريحاً من بينهم أطفال وحديثي ولادة يتلقون الرعاية في عدد من المؤسسات الطبية بالجنينة.

واوضحت اللجنة في بيان لها اليوم الاثنين أن المستشفيات بها جثامين من منطقتي مورني وقوكر قتلوا في أحداث ذات صلة بما يجري في الجنينة. كما أن اللجنة على إتصال بلجان من متطوعي الهلال الأحمر السوداني تعمل في مواقع الأحداث، حيث تشير التوقعات الى وجود المزيد من الجثامين والجرحي الذين يصعب الوصول إليهم بسبب التعقيدات الأمنية.

ودعت اللجنة الى تقديم العون الانساني والرعاية الطبية لهذه الأعداد الكبيرة من الإصابات في ظل قلة عدد الكوادر الطبية العاملة ونفاذ مخزون بنك الدم بالاضافة إلى النازحين الذين صاروا بلا مأوى .

ودعت الى إعلان الولاية منطقة منكوبة وتسخير كل الإمكانيات الوطنية وطلب العون الدولي.