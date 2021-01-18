إعلان النتيجة النهائية لانتخابات الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم

الخرطوم: السوداني

اعلنت اليوم الاثنين بمنبر وكالة السودان للانباء، النتيجة النهائية لانتخابات الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم في دورتها الأولى 2021م – 2023م.

واوضح الاستاذ اكرم احمد الخليقة رئيس الجنة التسيرية لنقابة أساتذة جامعة الخرطوم ان الانتخابات النقابية التي اعلنت نتائجها اليوم تعد اول انتخابات بالجامعة بعد ثورة ديسمبر .

مشيرا الى ان التصويت تم عبر نظام الكتروني خاص مسقلين عبره مختلف انواع التواصل الاجتماعي والتواصل المباشر، مضيفا ان العملية الانتخابية تمت بصورة جيدة وعبر 25 وحدة انتخابة بالجامعة .

وابان انه لاول مرة يكون مساعدي التدريس جزء من النقابية بجامعة الخرطوم، مشيرا الى ارتفاع نسبة التمثيل للمراة، واوضح ان الترشيح كان متاحا لكل الفئات العمرية حبث بلغت نسبة التسجيل ما بين 48-91% ونسبة التصويت تراوحت ما بين 52-89%.

وفاز بمقاعد نقابة الاستاذة بمركز المجمع الطبي سوبا ليلى احمد عبد الهادي ومتوكل مبارك محمد الجعلي، ومن كلية طب الاسنان احسان بابكر يوسف وعثمان الريح عثمان ومحمد ادم وابوبكر مهدي وايناس محمد احمد ابرهيم، ومن كلية علوم التمريض ايثار احمد محمد سعيد وعناب يعقوب موسى و مزنة عبد الحميدابرهيم سليمان، ومن كلية الصحة العامة وصحة البيئة زينب عبد الوهاب محمد مبشر وامام عثمان امام حامد، ومن كلية الطب الامام الغزالي صديق مصطفى وعمر الفاروق حافظ مالك وعامر ابرهيم فضل الله هاشم وسارة معاوية محمد امين ودينا خالد محمد فضل وميسا الهادي دفع الله وعيشة متوكل بخيت زينب ابرهيم النورو سوار الدهب مراد المرضي دفع الله امين احمد بابكر ونور الصالحين عبد الحيم عبد الله واحمد عبدالله عبد الواحد وريان ابرهيم محمد عثمان و محمد عبد العال محمد سعيد، ومركز مجمع شمبات كلية الغابات نصر الدين ادم حامد وعبدالناصر ابرهيم علي، ومن كلية الانتاج الحيواني احمد ضئينا عبد الله بريمة بخيت منصور دوسة محمد صلاح عثمان.

ومن كلية الطب البيطري وكلية دراسات تنمية الصادرات دعاء احمد السيد وجلال علي مصطفى وخير الله محمد سعيد صلاح محمد ابرهيم وعباس طه حمزة ومي شمس الدين، ومن مركز مجمع التربية كلية التربية يوسف بلال بشير مكي حسين الخليفة الخضر ومشاعر احمد محمد احمد عبد العاطي واحمد ضئ النور والجعلي العبيد وابو بكر يعقوب فاطمة ابو عبيدة المجنبى عبد الخالق وبابكر محمد عباس وعلاء الدين احمد محمد حسين واميرة عبد الرازق وعلا الدين ناصر عبد الرحيم.

ومن مجمع الوسط كلية العلوم الرياضية فتحي محمد همت فضل ومحمد خالد حسن وستنا عثمان عفيفي و مصعب خالد الحسن، ومن كلية العلوم رانية محمد حسن ومنال السيد عبد الرحمن وصلاح بشير عبد الله ومنال الفاتح محمد ومنال عامر محمد صالح ومنى النعيم الحسن وسلمى رحمة محمد، ومن كلية العمارة محمد محمود فقيري حسين ورشا علي ابوبكر عبد الرحيم

مدرسة العلوم الادارية اسلام محمد محمود عوض ومي محمود عبده محمد عمر، ومن مطلوبات الجامعة فاز محمود محمد الحسن الجزولي وعبد الله حسن الرضي عبد الله، وكما فاز من معهد الدراسات الانمائية احمد عبد الرجمن النوراني، وكلية الدراسات الاقتصادية و الاجتماعية ومعهد السلام ومعهد الادارة العامة والحكم الاتحادي عثمان عبد الله ابرهيم ومحمد عبد العزيز والبشير عبد الله وصدام فارس ونهى حسن الطيب حمزة.

ومن كلية الاداب معهد اللغة الانجليزية واللغة الصينية معهد عبد الله الطيب منير عوض الجيد وامل الشعراني مصطفى والحسن صلاح الدين وشذى مصطفى حسن ونهى عبد الحافظ عبد العزيز وعبد الرحمن سعيد وحسام الدين وعوض الله القدال وشمس الدين الفكي محد الحسن وعثمان عبد الله ضيف الله وهند عباس حلمي.