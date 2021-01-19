مثول الطيب مصطفى وشقيق البشير في قضية عبد الباسط حمزة بأمر المحكمة

الخرطوم:آيات فضل

أمر قاضي محكمة جنايات بحرى وسط، عبد اللطيف أحمد، بإعلان شقيق الرئيس السابق علي حسن أحمد البشير الذي يقبع بسجن كوبر الاتحادي والمدير السابق للهيئة القومية للاتصالات الطيب مصطفى، للمثول أمام المحكمة في يوم الاثنين القادم والادلاء بإفاداتهم وأقوالهم في قضية رجل الأعمال عبد الباسط حمزة، الذي يخضع للمحاكمة بموجب تهم تتعلق بقوانين الثراء الحرام والمشبوه وتنظيم التعامل في النقد الأجنبي على ذمة مخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.