الأمن الاقتصادي: إنتاج الذهب بلغ طناً والصادر منه (300) كيلو

الخرطوم: السوداني

كشف مدير الامن الاقتصادي مبارك عوض حسن، عن وجود فارق كبير في قطاع الذهب، خلال الأيام الماضية. وقال إن حجم الإنتاج بلغ طناً إلا أن المرسل – اي المرصود من الصادر – منه 300 كيلو، مؤكداً أن البلاد موعودة بصادر كبير من الذهب في غضون الأيام القادمة .

وطالب مدير الأمن الاقتصادي بسن قانون رادع والتشدد في استمارة ترحيل الذهب.

في السياق شدد مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول، على أهمية الالتزام والموجهات لنقل وترحيل الذهب من مواقع الإنتاج.

وقال أردول، الاثنين، لدى تدشين حزمة استمارات الذهب، إنهم يدخلون مرحلة جديدة للإحاطة الكاملة بالذهب، مبيناً أن الاستمارات (تضبط عمل) شركات التعدين التقليدية، مؤكداً أهمية التدريب خاصة الأجهزة المساعدة في قطاع التعدين، ولتوفيرهم المعدات التي تساهم في الكشف عن المعادن المهربة، معلناً عن ضبط كيلو ذهب مهربة بولاية جنوب كردفان، محذراً العاملين في قطاع والتعدين من عدم الحصول على الاستمارة، وتوعّد بمصادرة ٢٠٪ من الإنتاجية بدلاً من ١٠٪ .