 فقدان (28) إلى (30) ميغاواط كهرباء بسبب انهيار محدود بمحطة قري

الخرطوم : ابتهاج متوكل

تفقد وزير الطاقة والتعدين، خيري عبد الرحمن، الانهيار الجزئي الذي حدث في الوحدة الثانية لمحطة كهرباء قري 4 أمس .

وقال في تصريح صحفي امس “تمت السيطرة الكاملة على هذا الحادث وان ادخال الوحدة الاولى للعمل بعد اكتمال صيانتها، سيتم ارجاؤه حتى يكتمل التحقيق في معرفة أسباب ذلك الانهيار لتجنب تكرار الحدث في الوحدة الثانية”.

واوضح أن الانهيار حدث جزئيا في الوحدة الثانية من المحطة وتحديداً في الجزء الخاص بوحدة ( تنقية مخرجات الحريق) التي تقوم بفرز المخلفات الثقيلة عن الخفيفة بصورة منتظمة للحفاظ علي البيئة في المحطة والمنطقة السكنية المجاورة.

في السياق قال مدير محطة كهرباء قري 4 المهندس آدم ابراهيم، إن الحادث كان محدودا لم يمتد للموارد البشرية و حريق الاجزاء الاخرى للمحطة، موضحا أن الحادث تسبب في فقدان ما بين من 28 إلى 30 ميغاواط.