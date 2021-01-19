لجنة المعلمين : نرفض إدخال وزارة التربية ضمن المحاصصة

النيل الابيض : سوسن محمد عثمان

أعلنت لجنة المعلمين رفضها ادخال وزارة التربية ضمن المحاصصات وكل ما يقوض مسار الرؤية المتكاملة للنهوض بالعملية التعليمية التي توافقت عليها اللجان بكافة انحاء البلاد.

وذكر بيان صادر عن اللجنة، أن هناك اتفاقا على ضرورة تطوير المناهج حتى تواكب التطور العلمي والتقني وتخاطب التنوع الثقافي والاثني بشكله التاريخي والمعاصر لضمان التعليم الجيد والشامل من خلال الاتجاه الثوري الذي تقوده وزارة التربية وادارة المناهج لتصحيح ما لحق بالمناهج من خراب واتفق الجميع على اصلاح واقع المعلم بالزام الدولة بالصرف على التعليم بما لا يقل عن ١٥٪ من الميزانية السنوية.