الزراعة تعلن عن خطة استثمارية قادمة

الخرطوم: سونا

أعلن وزير الزراعة والموارد الطبيعية المهندس عبدالقادر تركاوي عن خطة استثمارية للقطاع الزراعي تنفذها وزارته وذلك بعد الانفتاح العالمي الذي يشهده السودان.

وقال الوزير إن الخطة تشمل تشجيع الزراعة التعاقدية كواحدة من طرق الاستثمار الداخلي والخارجي كاشفا عن اتفاق مع القطاع الخاص لتحديث وتطوير التنمية الزراعية في مجال صناعة التقاوي عبرشعبة التقاوي بالوزارة بالتعاون مع الإدارة ألأمريكية والدول العربية من خلال أهداف واضحة واستراتيجيات قوية.

وأشار تركاوي إلى أن الوزارة تعمل علي زيادة الإنتاج والإنتاجية وتوطين المدخلات الزراعية متوقعاً دخول القطاع الخاص الخارجي للاستثمار في السودان، موضحاً أن الوزارة قامت بالتحول الزراعي المتكامل وجذب خبراء من أجل تنفيذ الخطة الوطنية للاستثمار الزراعي التي سترى النور نهاية هذا العام.

وأكد الوزير نجاح الموسم الشتوي بفضل التحضيرات المبكرة له حيث شمل بداية شهر يناير الحالي زراعة مساحة تبلغ (٨٠٣) آلاف فدان بزيادة أكثر من العام السابق منها ٤٦٠ألف فدان بمشروع الجزيرة والباقي بالولايات المختلفة معلناً عن إدخال زراعة القمح بولايات دارفور. وتوقع الوزير إنتاجية عالية للقمح هذا العام.

وأكد حل كافة المشاكل التي واجهت مشروع الجزيرة خاصة مشكلة الري مشيرا الى أهمية التغلب على كورونا باتباع الاحترازات والاجراءات الطبية وسط المزارعين حتى لا تؤثر على الزراعة.