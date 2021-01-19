إغلاق الطريق القومي بنهرالنيل يقفز بالأسمنت

بحري : عبير

تشهد أسعارالأسمنت ندرة وزيادة في أسواق مواد البناء ببحري

وعزا تاجرأسمنت ببحري لـ(السوداني)الزيادة لاغلاق الطريق القومي بولاية نهر النيل ما تسبب في تكدس الناقلات للبضائع عامة بما فيها الأسمنت وأعاق دخولها الخرطوم

وقال إن أحداث الاعتصام بنهر النيل انعكست سلبا على زيادة الاسعار مع التوقعات بالمزيد من الزيادة بسبب الندرة وضعف حجم العرض ، مبينا ان سعر اسمنت عطبرة وبربر قفز من (33-32) الى (34,5) الف جنيه وأسمنت قنا المصري من (29)الى(30)الف جنيه، وأسمنت الشمال وصخرالسودان(33) الف جنيه .