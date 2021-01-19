باكستان تشارك بـ(17) شركة في معرض الخرطوم الدولي

الخرطوم: السوداني

كشف السفيرالباكستاني بالخرطوم سرفراز أحمد خان سيبرا عن مشاركة بلاده فى فعاليات معرض الخرطوم الدولي هذا العام.

وقال السفيرالباكستانى في مؤتمر صحافي امس بفندق برادايس إن هيئة تنمية التجارة في باكستان تشارك في معرض الخرطوم الدولي الـ 38 و الذي يمتد لمدة 8 ايام انطلاقا من يوم 21 يناير 2021، مضيفاً أن هيئة تنمية التجارة اختارت 17 شركة باكستانية رائدة لعرض تشكيلات من المنتجات التى تضم المواد الصيدلانية والجرارات و الآلات الزراعية والمنسوجات والأغذية وأدوات التجميل والأواني الخزفية وأدوات طب الأسنان والفينيل والمطاط والملابس الطبية والألبسة النسائية وغيرها.

وأضاف أن رؤية رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان نحو إفريقيا وتوجهاته بتكثيف الجهود لخلق تنمية وتعاون باكستاني مع دول إفريقيا مع التركيز على الاقتصاد و التجارة، مشيرا إلى أن مشاركة باكستان فى معرض الخرطوم تعكس رؤية باكستان لإفريقيا.