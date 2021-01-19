مدرسة اسماء عبد الرحيم .. اكمال المقررات بالقروبات

الخرطوم: نزار عباس

جاءت نتيجة امتحانات الشهادة السودانية لهذا مليئة بالتحديات وسط ظروف إستثنائية ابتداء من جائحة الكورونا الى ظروف السيول والفيضانات التي ادت الى تعطل العام الدراسي اكثر من مرة الامر الذي ادى لصعوبة تكملة المقررات الدراسية .

وقالت الاستاذة عواطف أحمد وكيلة مدرسة أسماء عبدالرحيم ان الفرحة جاءت مضاعفة هذا العام نسبة للظروف القاسية التي تعيشها المدارس في ظل توقف الدراسة اكثر من مرة لظروف طارئة منها الكورونا ومنها الفيضانات.

وعن كيفية تكملة المقررات في ظل هذا الظروف قالت الأستاذة فاطمة انهم قامو بفكرة إنشاء قروبات واتساب مع اسر الطلاب واساتذة المدرسة وخصصنا لكل معلم يوما لتغطية المقررات وبالفعل نجحت الفكرة واستطعنا تكملة المقررات ومراجعة الامتحانات حتي تحقق التفوق لطلابنا

وكشفت وكيلة مدرسة أسماء عبدالرحيم عن تفوق طالبات المدرسة بنسبة غير مسبوقة حيث حققت اكثر من ١٧٨ طالبة نسبة فوق ال٩٠ وقالت: وهذه النتيجة لم تحدث من قبل مما يؤكد تميز وتفوق طلابنا .

(٢)

من جانبها قالت الطالبة رغدة لؤي محمد صاحبة نسبة نجاح بلغت ٦، ٩٣انها حققت هذا التفوق باجتهادها الكبير واجتهاد المعلمين وأسرتها في المنزل واضافت انها توقعت هذا النجاح الكبير عطفا على اجتهادها وتعبها خلال العام الدراسي وإشارت الطالبة رغده انها كانت تحلم بهذا النجاح الباهر وعملت من اجله والحمد لله راضية تماما عن نفسي كما كشفت عن مشاركتها في المواكب والاعتصام أمام القيادة من اجل التغيير لوضع افضل .

(٣)

من جانبها قالت الطالبة لينة الهادي صاحبة نسبة نجاح بلغت ٦ ،٩٠انها حققت هذا التفوق بفضل بر الوالدين واجتهادها وعزيمتها وقالت تحقق ذلك رغم الظروف الصعبة التي عشناها خلال العام الدراسي وكشفت عن استفادتها من تقسيم وقتها وعمل جدول مذاكرة لجميع المواد المقرره .

وعلقت والدتها قائلة ان هذا النجاح هو نجاحي والفرحة فرحتي نسبة للمجهود الكبير الذي بذلته مع ابنتي حتي يتحقق هذا التفوق والتميز .