ايلاف تحفظ للجزيرة الريادة.. تفاصيل اولى وسط السودان

ودمدني : عمران الجميعابي – تصوير: جمعة الزاكي

انتظار وترقب لإعلان نتيجة الشهادة السودانية نهار أمس وعقب الإعلان انطلقت زغاريد الفرح معلنة عن ميلاد نجاح لتتجه الأنظار صوب حي البحوث الزراعية عقب إعلان تفوق النابعة إيلاف عبدالباقي بابكر محمد من مدرسة مدني الثانوية النموذجية بنات محرزة المركز الأول على مستوى ولاية الجزيرة والسابع علي مستوى الشهادة السودانية بالبلاد بنسبة نجاح بلغت 97.7 لتحفظ لولاية الجزيرة ريادتها بوضعها في قائمة الشرف في نتيجة امتحانات الشهادة السودانية.

شهد ودموع

منزل الأسرة بحي البحوث الزراعية كان حافلا بالمهنئين بقطاع كبير من الفعاليات الرسمية والشعبية وأهالي الحي وأسرة مدرسة مدني الثانوية النموذجية بنات وسط زغاريد النجاح وألوان البهجة ودموع الفرح للنابغة إيلاف واسرتها مع كرم طائي بتوزيع الحلويات والعصائر لتنداح شلالات من الفرح العام.

طب الجزيرة

بفضل دعوات الوالدين وجهد وسهر وشد وجذب وخوف بسبب الظروف الصحية التي شهدتها البلاد ومصير امتحانات الشهادة السودانية بعد أيام متلاحقة من الدراسة جاء الحصاد ليفتح لنا أبواب المرحلة القادمة لنخطو الي الجامعة بثبات بعد جني ثمار مابذرناه لنتذوق فرح وسعادة بحسب النابعة إيلاف عبدالباقي في حديثها لـ(السوداني ). وأضافت النابعة أنها كانت متوقعة أن تكون من ضمن الخمسة الأوائل على مستوى الشهادة السودانية بالبلاد، وأوضحت أن سر النجاح كان في تهيئة البيئة الدراسية بالمنزل والمدرسة ومتابعة الأسرة ودعوات الوالدين، وقالت إن لديها جدول مراجعة منذ بداية العام الدراسي بمراجعة الدروس اول بأول وأكدت أنها تهوي الاطلاع ومقاطعة للدروس الخصوصية، وأعلنت أن رغبتها أن تدرس طب بجامعة الجزيرة، وقالت: هذا خياري الأول والأخير وحلم ظللت انتظره طويلا خصوصا بعد اختياري للمساق العلمي أحياء .

فخر واعتزاز

والد النابعة عبدالباقي بابكر عبر عن فخره واعتزازه بتفوق ابنته وقال إن ابنته كانت من المتفوقات في جميع المراحل الدراسية وتوقع تفوقها هذا وعبر عن شكره وتقديره لأسرة مدني الثانوية النموذجية بنات ووزارة التربية والتعليم والمعلمين الذين اجتهدوا في هذه الظروف العصيبة على حد تعبيره.

فيما أبدت والدة النابعة بدرية يوسف التنفيذي سعادتها الكبيرة بتفوق إيلاف وقالت إن ابنتها من المجتهدات منذ الصغر.

تكريم كبير

من جانبه إعلن والي ولاية الجزيرة د. عبدالله إدريس عن تنظيم احتفال لتكريم جميع المتفوقين وقال إن النابعة إيلاف رفعت اسم الولاية عاليا واعتبر نجاحها شرفا للولاية