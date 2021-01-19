الشهادة الثانوية .. نتيجة متدنية

تقرير : وجدان طلحة

أعلنت وكيل وزارة التربية والتعليم أمس نتيجة امتحان الشهادة السودانية بنسبة نجاح بلغت (55.8) % ، مقارنة بـ(70.9) % عن العام السابق، واعتبر خبراء تربويون تحدثوا لـ(السوداني) ان هذا مؤشر خطير يجب الالتفات اليه، وطالبوا وزارة التربية بجراء دراسات عاجلة لدراسة اسباب المشكلة ومعالجتها.

كورونا والفيضان :

وكيل وزارة التربية والتعليم تماضر الطريفي اكدت خلال المؤتمر الصحفي لاعلان نتيجة الشهادة الثانوية أمس ، ان العام الدراسي السابق كان عاماً مليئاً بالتحديات بالنسبة للتعليم مما جعل الظروف التي قامت فيها الامتحانات استثنائية ، تم تجاوزها بتضافر جهود الشعب السوداني، مشيرة للضغط النفسي بسبب كورونا والفيضانات في فترة الامتحانات، لافتة للدور الذي قامت به وزارة الداخلية والخارجية وجهاز الأمن والدفاع لتفانيهم في توفير الحماية والسرية للامتحانات وولاة الولايات الذين عملوا على ازالة التحديات، منوهة الي دور لجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني علي تعاونها في تهيئة المراكز ونقل الطلاب الي مراكز الامتحانات وشركة المواصلات وغيرها من الجهات .

ولفتت تماضر الي ان نتيجة هذا العام تعتبر اول نتيجة ثانوية بعد ثورة ديسمبر ، وستكون سنة اساس لاصلاح التعليم ، وسيتم الاعتماد عليها في اعداد الدراسات في تقييم الوضع الحالي للتعليم والتحليل وتحديد نقاط القوة والضعف ووضع خطط التحسين اللازمة للتغلب علي نقاط الضعف ، واعداد تقارير المتابعة اللازمة لتقييم كفاءة ومعدلات الاداء والوقوف علي الأسباب التي تعيق سير التعليم ، لرفد المجتمع باجيال متميزة .

نسبة الغياب :

مدير الإدارة العامة للقياس والتقويم عمر العبيد اشار الى نقص عدد الطلاب الجالسين عن العام السابق حيث كان عددهم (517619)طالبا وطالبة مقارنة (484021) طالبا وطالبة هذا العام، بنسبة نقصان (6.5)% ، وذلك لزيادة نسبة الغياب بصورة ملحوظة هذا العام بلغت (5.8)% بسبب جائحة كورونا وطول المسافة بين التسجيل للامتحانات .

وأشار الي زيادة عدد مراكز الامتحانات عن العام السابق من (3960) مركزا الي (4125) مركزا بنسبة زيادة (4.2)% وارجع الزيادة بسبب الالتزام بالتباعد الاجتماعي بسبب جائحة كورونا ، وتمت اضافة مراكز جديدة ، مشيرا الى ان النسبة العامة للنجاح في المسار الاكاديمي بلغت (55.8)% ، وفي القسم الفني (53.9)% وشهادة القرآن الكريم والدراسات الاسلامية بلغت (87.1)% ، والشهادة الحرفية بلغت (86.6)% .

وقال ان نسبة النجاح في المدارس الحكومية (58.9)% ونسبة النجاح في المدارس الخاصة (59.3)% ، نسبة النجاح باتحاد المعلمين بلغت (47.7)% ، فيما بلغت نسبة طلاب المنازل (57.1)%، نسبة النجاح في مدارس البنات (60.1) % ، ونسبة النجاح في مدارس الاولاد (50.3)% .

وقال ان الشهادة الثانوية لهذا العام تميزت بمواصفات الامتحان الجيد في بعض المواد وفقا للدليل الصادر من المركز القومي للمناهج والبحث العلمي ، مشيرا الي انه جلس من داخل السودان عدد (481406) طلاب وطالبات ، وجلس من خارج السودان (2615) طالبا وطالبة في (14) مركزا ، بنسبة نجاح (55.9)% .

استلام الشهادة:

مدير ادارة امتحانات السودان محمود سر الختم الحوري قال ان الشهادات ستصل الي المدارس في فترة اقصاها (21)يوما ، وقال اذا لم يجد طالب شهادته بالمدرسة لن تكون المشكلة من ادارة الامتحانات، وقال في هذه الحالة يكون حدث خطأ من الطالب لانه لم يسلم رقمه الوطني للمدرسة او خطأ من ادارة المدرسة في كتابة الرقم الوطني للطالب ، مشيرا الى ان هذا الخطأ لا يمكن ادارة الامتحانات من استجلاب صورة الطالب من السجل المدني ، وقال تم ربط الشهادة السودانية بالسجل المدني مباشرة منذ 7 سنوات .

البنات يكتسحن الأولاد

الطلاب المشتركون فى المئة مركز الأولى بلغوا (107) طلاب وطالبات ، منهم (74) طالبة ، وعدد البنين في المائة الاوائل(33) طالبا ، عدد الاوائل في المدارس الحكومية (60) طالبا وطالبة ، من المدارس الخاصة (47) طالبا وطالبة ، الطلاب الاوائل من ولاية الخرطوم (75) طالبا وطالبة ، الجزيرة (14) طالبا وطالبة، القضارف (4) طلاب، البحر الاحمر (4) طلاب ، الشمالية (3) ، كسلا (3) طلاب نهر النيل (2) ، النيل الابيض طالب ، النيل الازرق طالبة .

المدارس الحكومية التي بها طلاب اوائل عددها (25) مدرسة ، والمدارس الخاصة التي بها طلاب اوائل (21) مدرسة .

غياب وزير التربية:

اعلنت وكيل وزارة التربية والتعليم تماضر الطريفي نتيجة الشهادة السودانية أمس ، وفي بداية المؤتمر طلب الوكيل الشفاء العاجل للبروفسير محمد الامين التوم الذي تغيب عن اعلان النتيجة بسبب المرض ، لكن خلال الايام الماضية تواترت انباء عن ان الوزير لن يعلن النتيجة بسبب الازمة التي وصلت بينه ورئيس مجلس الوزراء الذي جمد العمل بالمنهج الجديد، وكرد فعل قدم التوم استقالته .

كان الحضور ضعيفا بقاعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي شهدت المؤتمر الصحفي ، لكن سجل الاعلام حضورا كبيرا ، فرغم الالتزام بالتباعد الاجتماعي لكن اغلب المقاعد كانت خالية .

لم تلتزم الوزارة بتوزيع كمامات للحضور ، وكثيرون كانوا يسألون أين الكمامات ؟

عدد الراسبين :

عدد المسجلين للامتحانات في 2020 (513670) طالبا وطالبة ، فيما بلغ عدد الجالسين (484021) طالبا وطالبة ، فيما بلغ عدد الناجحين (262065) طالبا وطالبة، والرسوب (207541) طالبا وطالبة ، وجلس من المدارس الحكومية (162270) طالبا وطالبة نجح منهم (95605) طلاب وطالبات بنسبة نجاح (85.9)% ، فيما بلغ عدد الطلاب الجالسين من المدارس الخاصة (152623) طالباً وطالبة نجح منهم (62669) طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت (59.3)% ، الطلاب الجالسين من اتحاد المعلمين بلغ عددهم (131366) طالبا وطالبة وبلغ عدد الناجحين (62669) طالبا وطالبة بنسبة نجاح (47.7)%، وبلغ عدد طلاب المنازل الذين جلسوا للامتحان (23347)طالبا وطالبة نجح منهم (13328) طالبا وطالبة بنسبة نجاح (57.1)% .

النجاح حسب المواد :

تراجعت نسبة النجاح في المواد هذا العام بشكل ملحوظ من (77.8)% الي (68.8)% ، وكان لافتا تراجعت النسبة في مادة العلوم العسكرية من (80.6)% الي (30)% والعلوم الاسرية من (79.9)% الي (27.3)%، والعلوم الهندسية من (79.8)% الي (43.7)%

ونقصت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية من (82.3)% الي (61)% ، وفي التربية الاسلامية من (79.9)% الي (73.5)% ، وفي مادة الانجليزي من (82.3)% الي (77.1) %، ومادة الرياضيات الاساسية من (79)% الي (76.8)% .

المراكز الخارجية :

بلغ عدد مراكز الامتحان خارج السودان (14) مركزا ، سجل فيها (2761) طالبا وطالبة ، فيما بلغ عدد الجالسين (2615) طالبا وطالبة ، نجح منهم (1463) طالبا وطالبة بنسبة نجاح (55.9)% ، وكانت المراكز في كل من قطر ، مصر ، السعودية ، الصومال ، تركيا ، تشاد ، اثيوبيا ، جنوب السودان ، يوغندا ، ليبيا واندونيسيا ، ونسبة النجاح بمركز تركيا ويوغندا بنسبة 100% .

التعليم الحرفي :

بلغ عدد المعاهد (95) مركزا ، فيما بلغ عدد المسجلين (8584) طالبا وطالبة ، وبلغ عدد الجالسين (7272) طالبا وطالبة نجح منهم (6296) طالبا وطالبة بنسبة نجاح (86.6)% .

بلغت نسبة النجاح في شهادة القرآن الكريم (90)%وفي الدراسات الاسلامية (87)% .

بلغ عدد مراكز التعليم الفني (1120) مركزا جلس فيها (11179) طالبا وطالبة وعدد الناجحين (6022) طالبا وطالبة ، بنسبة نجاح (53.9)% .