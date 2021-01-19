قضية عبد الباسط ,, المحكمة تعلن شقيق وخال المخلوع

الخرطوم: آيات فضل

أمر قاضي محكمة جنايات بحري وسط عبد اللطيف أحمد أمس، باعلان شقيق المخلوع علي حسن أحمد البشير الذي يقبع بسجن كوبر الاتحادي والطيب مصطفى مدير الاتصالات سابقاً (خال المخلوع) بالارشاد للمثول أمام المحكمة فى يوم الإثنين القادم، للإدلاء بافاداتهم وأقوالهم فى قضية رجل الاعمال الشهير المتهم عبد الباسط حمزة، على ذمة مخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب ومخالفة قانوني تنظيم التعامل في النقد الاجنبي والقانون الجنائي السوداني .

كما أمر قاضي المحكمة باعلان مصطفى سالم المراجع القانوني وذلك بعد أن تقدمت هيئة الاتهام بكشف أضافي لشهود الاتهام مكون من (8) شهود أتهام ، على أن يتم إعلان الخمسة الآخرين بعد الجلسة القادمة ، وكانت هيئة الاتهام فى القضية قد استغنت عن الشهود الذين تم طلبهم فى الجلسة السابقة وتقدمت بكشف جديد باسماء شهود أتهام .

مفتش أراضي

واستمعت المحكمة إلى شاهد الاتهام الخامس فى القضية مفتش أراضي ومفوض من مكتب أراضي بحري علي أحمد وأفاد بأن قطعة الأرض رقم (64) مربع (5) حلة حمد من خلال الملف القطعة متخصصة لسكن وتم تحويلها من سكنى إلى تجاري فى عام 2005م بموجب مذكرة من إدارة التخطيط العمراني وبالفعل صدر قرار فى يوليو 2005م وتم تغير القطعة من سكني إلى تجاري شريطة دفع مبلغ قيمة (التحسين) ، وأشار على أحمد إلى أنه ليس هنالك ما يفيد بأن المبلغ قد تم تسديده .

وأضاف المفتش بأن من خلال الملف بأن هنالك خطابا صادرا من مدير الادارة العامة للشؤون المالية والادارية لمصلحة الاراضي بالاعفاء عن تسديد المبلغ وأنه فى العام 2011م بناء على توجيهات من المدير العام للاراضى وجه بتعديل سجل القطعة الى فندق تجاري وتم مخاطبة التسجيلات بذلك ، واضاف المفتش بان المالك فى ذلك الوقت كانت شركة (لاري كوم) التى يمتلكها المتهم عبد الباسط حمزة .

وأبان المفتش بانه تم بناء فندق قصر الصداقة باسم حكومة السودان عبر اللجنة العليا بالتصرف فى مرافق القطاع العام عبر رئيس اللجنة وهو وزير المالية الزبير أحمد الحسن تم بيعه لصالح شركة جمعة جمعة للتجارة والاستثمار المحدودة ، وتم توثيق القطعة رقم (64) بواسطة وزارة العدل ، وشركة جمعة للتجارة قامت ببيعه الى شركة (لاري كوم) التى يمتلكها المتهم عبد الباسط حمزة .

تعديل مساحة

قال المفتش بانه وبخصوص القطعتين (79،80) مربع (5) حلة حمد فى العام 2014م صدر قرار بناء على طلب مدير شركة (لارى كوم) التي يمتلكها المتهم صادر من اللجنة العليا للتخطيط العمراني وبحسب شهادة البحث المرفقة فان(الجرف الغطاس) بمساحة 25الف متر مربع مسجلة باسم الفندق حسب العقود المرفقة والموقعة بين حكومة السودان وشركة جمعة جمعة للتجارة والاستثمار المحدودة، واضاف المفتش بانه تم تعديل مساحة القطعة الى (45) الف متر مربع حسب العقد الموقع بين حكومة السودان وشركة (جمعة) .

شرقية وغربية

وابان المفتش من خلال قراءة العقود للمحكمة بان أرض (الجرف الغطاس) يجب أن يلتزم الطرف الاول بتخصيصها الى الطرف الثاني لمنفعة لمدة (90) عاما ويتم تجديدها تلقائيا لذات المدة ، وابان المفتش بانه وبحسب القرار الصادر من التخطيط العمراني تم تخطيط (الجرف الغطاسس) الى قطعتين شرقية سكن استثماري وقطعة غربية استخدام فندقي .

وأضاف المفتش بانه في العام 2014م تم فتح سجل القطعتين (79،80) بموجب خطاب وتمت مخاطبة لجنة تقويم مصلحة الاراضي للمد بسعر المتر لاحتساب قيمة المقدم المدفوع للقطعتين ، ومن خلال الملف فان القطعتين ألت الى شركة (لاري كوم) التى يمتلكها المتهم عبد الباسط .

وقال المفتش بان القطعة رقم (80) صدر خطاب بخصوصها من وزير المالية بولاية الخرطوم بتخفيض الرسوم مبينا بانه تمت تسوية مع وزارة المالية لصالح كوبرى (الدباسين) ، مشيرا الى أن الخطاب معنون الى وزير التخطيط العمراني .

مناقشة القاضي

أفاد المفتش لدى مناقشته بواسطة قاضي المحكمة بان شركة (لاري كوم) أشترت من شركة جمعة للاستثمار القطعة رقم (64) بمبلغ (45) مليونا بعقد صادر من المحامي محمد الاشرف بمساحة (56) الف متر مربع ، وان القطعتين (79، 80) عبارة عن تخطيط (للجرف الغطاس) نافيا علاقة شركة جمعة بالجرف الغطاس .

وأضاف الشاهد بان نيابة مخالفات الاراضي طالبت بملف القطعة رقم (64) ، بالاضافة الى ان نيابة الفساد والتحقيقات الجنائية طالبت أيضا بصورة من عقد بيع فندق قصر الصداقة وتمت افادتها .