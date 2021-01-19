تحدٍّ صعب بين الفريقين المريخ يتطلع للاستمرار في الانتصارات أمام التبلدي اليوم

الخرطوم : السوداني

يتطلع المريخ لاستعادة صدارة روليت منافسة الدوري الممتاز، حينما يواجه الاحمر هلال الأبيض الطامح بدوره لتحقيق الفوز الأول له بمسابقة الدوري الممتاز.

المريخ يدخل المباراة برصيد (10) نقاط بينما لهلال التبلدي نقطة واحدة في المركز الاخير، وتقام المواجهة على ملعب الجوهرة الزرقاء في ام درمان في تمام السابعة مساءً لحساب الجولة الخامسة من الدوري الممتاز. وكان هلال الأبيض اختتم استعداداته بمران ختامي عصر الاثنين بملعب جامعة السودان وضع من خلاله الجهاز الفني الذي يقوده المدير الفني صلاح أحمد ادم اللمسات النهائية للقاء المهم لازرق شيكان، وبدأ المران الختامي بمحاضرة مطولة من الجنرال صلاح آدم مطالبا اللاعبين بالفوز بمباراة المريخ واستعادة ذاكرة الانتصار وتفادي أخطاء المواجهات السابقة وأصدر توجيهات مشددة للاعبين بالالتزام بما يطلبه منهم وتنفيذه كما خطط له ، قبل أن يستهل التدريب بالجري حول الملعب واعقب ذلك تفكيك عضلات وتدريبات رفع اللياقة البدنية تحت إشراف المعد البدني الدكتور مصطفى كرم الله وأخضع مدرب الحراس عبد الحفيظ الرباعي يونس الطيب وعمار صالح وعوض كافي ومحمد المصطفى لتدريبات شاقة تفاعل معها المتابعون للتدريب واختتم التدريب الذي استمر لأكثر من ساعة بالتركيز على الجمل التكتيكية التي يعمل الجهاز الفني لتطبيقها امام المريخ .

ويفقد هلال الابيض امام المريخ المهاجمين مصعب جلنجات الذي يعاني من الإلتهاب وانور سادات المصاب ولاعب الوسط يوسف ابو ستة الذي يتعافى من الاصابة كما تحيط الشكوك بمشاركة ماهر عثمان الذي يعاني من اصابة عضلية ، وشهد المران التفاف ابناء شمال كردفان حول الفريق بقيادة القطب الشاب خالد العجب والمدير الفني لنادي الشاطيء عبد الرؤوف عبد الوارث بالاضافة لمتابعة اعضاء مجلس الادارة بقيادة نائب الرئيس للشئون المالية ناجي جابر وأحمد عبد الله ابوضلوع وحثوا اللاعبين على تحسين مركز الفريق بالدوري وأن المؤخرة لاتعليق بنادي كبير كهلال الابيض وطالبوا العناصر بمصالحة الانصار بالانتصار على المريخ وكسب الجولات القادمة.