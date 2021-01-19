الوحدة الطبية بنادي الهلال توضح موقف إصابات اللاعبين

أوضح الدكتور عوض الجعلي مدير الوحدة الطبية بنادي الهلال موقف اللاعبين المصابين في فريق الكرة الأول، مبيناً في حديثه للموقع الرسمي للنادي أن الحارس علي عبدالله أبو عشرين لديه مقابلة طبية الاثنين مع الاختصاصي لتحديد موعد عودته رسميًا للتدريبات، وتوقّع الجعلي عودة سريعة في نهاية هذا الأسبوع بالنسبة لأبو عشرين، فيما أكد أن متوسط ميدان الفرقة الزرقاء أبو عاقلة عبدالله ما زال يخلد للراحة، عقب إصابته بمرض الملاريا قبل مباراة الفريق أمام هلال الأبيض، مؤكدًا أن اللاعب سينتظم في التدريبات عقب مباراة توتي في الدوري المحلي.

وفي صعيد متصل كشف دكتور عوض أن المدافع وضاح إبراهيم سيخضع لمزيد من الراحة والتي ربما تصل لأكثر من أربعة أسابيع، بعد خضوعه لعملية جراحية في كتفه، وربما يكون اللاعب خارج حسابات الجهاز الفني في أول مباراة في مجموعات دوري أبطال افريقيا أمام صن داونز بملعب الأخير بمدينة بريتوريا.