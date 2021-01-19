قرارات مثيرة في اجتماعات لجنة المسابقات

عقدت لجنة المسابقات في الاتحاد السوداني لكرة القدم اجتماعا طارئا عند الساعة الواحدة من ظهر امس بقاعة اللجنة للاجتماعات بالاتحاد، وذلك برئاسة المهندس الفاتح أحمد باني نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد – رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات – وبحضور مولانا رمزي يحي نائب رئيس اللجنة ، والاستاذ مأمون بشارة ناصر مقرر اللجنة ، والاستاذين حسين أبوقبة و محمد عبدالسميع القوصي عضوا اللجنة ، وتم اتخاذ عدة قرارات خلال الاجتماع حيث تدارست اللجنة الموقف في مدينة الجنينة وتأثيره على قيام مباراة الهلال الجنينة والاسعاف نيالا في ذهاب الدور الأول من الدوري العام، المحدد لها يوم 22 يناير الجاري ، وتقرر نقل المباراة لتلعب بمدينة زالنجي ، على أن تقام مباراة الاياب يوم 29 في نيالا ..

وناقشت اللجنة أحداث مباراة جُميّ وداي حلفا والقادسية أرقو بالدوري العام التي أقيمت بتاريخ يوم 15 يناير في الدوري العام ، وبعد الاطلاع على تقريري الحكم والمراقب ، وماورد بهما حول سلوك منسوبي الفريقين ، الذي قاد إلى تعذُّر استكمال ركلات الترجيح ، إثر إطلاق الحكم لصافرة النهاية بعد تسديد فريق جُميّ للركلة السابعة دون إتاحة الفرصة لفريق جمي فرصة لعب الركلة الحاسمة ، وتدافعت الجماهير نحو حكم المباراة ، و قررت اللجنة الفصل بين الفريقين بالقرعة عند الساعة الثانية من ظهر غدا الاربعاء بقاعة المسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم ، وكانت نتيجة المباراة بين الفريقين قد انتهت 2/صفر لمصلحة القادسية ارقو ذهاباً وبذات النتيجة إياباً لمصلحة جُميّ في وداي حلفا ليكون الاحتكام الى ركلات الجزاء حسب نص المادة 4 / وحول سلوك الفريقين وحكم المباراة قررت اللجنة إحالة الفريقين والحكم إلى لجنة الانضباط ، مع إرفاق التقارير الواردة.. يذكر أن الحكم حاول إقامة ركلات الترجيج صبيحة اليوم التالي للمباراة دون الرجوع إلى لجنة المسابقات و دون قرار منها.