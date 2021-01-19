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الاتحاد يستعجل (كاف) بشأن زيادة كشوفات الأندية

الرياضة
By alsudani 0

أوضح الدكتور حسن أبو جبل الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني انهم قاموا بارسال خطاب الى الاتحاد الافريقي لكرة القدم CAF يستعجلونه من خلاله بالرد على خطابهم السابق حول زيادة لاعبي الأندية مرفقاً معه بعض الاستفسارات القانونية.

alsudani
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