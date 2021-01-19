الشرطة القضارف يختتم تحضيراته لمواجهة الخرطوم الوطني اليوم

اختتم فريق الشرطة القضارف تحضيراته الميدانية صباح امس الاثنين بملعب وادي النيل ، استعدادا لمباراته أمام الخرطوم الوطني باستاد الخرطوم لحساب الجولة الخامسة من بطوله الدوري الممتاز المقرر لها عصر اليوم الثلاثاء، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين، واستعد الفريق لهذه المباراة بمعنويات عالية بعد تحقيقه الفوز الأول بالدوري في الجولة الرابعة، ويعول الجهاز الفني بقيادة محمد الطيب مورينهو والكوتش رفعت عثمان على العديد من اللاعبين الذين برزوا خلال المباراة الأخيرة بعد تقديمهم مستويات جيدة.

بدأ المران بمحاضرة استمرت (١٠) دقائق، تحدث خلالها المدير الفني محمد الطيب، عن ضرورة التركيز في مواجهة الغد واللعب بمسئولية لتحقيق النقاط، وعقب المحاضرة ، ادى لاعبو الفريق التدريب الذي طبق من خلاله الجهاز الفني عدة طرق فنية وتكتيكية ، ووضع ﻟﻤﺴﺎﺗﻪ الأخيرة على الاستراتيجية التي سيعتمدها في اللقاء ، هذا وتميزت الحصة بالروح المعنوية العالية للاعبين الذين ادوا المران بتحد وجدية متناهية ، وأبدى المدير الفني سعادته بهذه الروح، وذلك بفضل حديثه المتواصل مع اللاعبين بالتحفيز وزيادة الحماس للعب بتجويد أكثر أثناء المران وفي آخر الحصة أجرى تقسيمة على نصف مساحة الملعب