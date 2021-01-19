المريخ يقهر هلال التبلدي بثلاثية ونوح يتألق

الخرطوم: السوداني

قلب المريخ تأخره إلى فوز مستحق على هلال الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف وذلك ضمن مواجهات الأسبوع الرابع في بطولة الدوري الممتاز.

وبكر هلال التبلدي بالهدف الأول عن طريق لاعبه معاذ خميس الذي صوب كرة يمين حارس مرمى المريخ أحمد عبد العظيم فشل الأخير في التصدي لها.

وانتهى الشوط الأول بتقدم هلال الأبيض بهدفٍ، بيد أن المريخ قلب الأمور لمصلحته تماماً في شوط اللعب الثاني بعد أن استطاع أن يقدم مردودا فنيا مقدما وكرة ممرحلة أسهمت في العودة السريعة عن طريق الظهير الأيسر طبنجة الذي أحرز هدف التعادل.

وواصل الأحمر في تقدُّمه ليتمكن المهاجم الشاب المتألق الجزولي نوح من إحراز الهدف الثاني للأحمر من رأسية متقنة.

وواصل مهاجم الأحمر تحت السن الجزولي نوح، مشوار التألق والتسجيل في مرمى الخصوم وتمكن من مضاعفة النتيجة وإحراز الهدف الثالث.

وقاد المريخ في مباراة اليوم كل من الحارس أحمد عبد العظيم، أمير كمال، صلاح نمر، عبد الرحمن كرنقو، طبنجة، التاج يعقوب، ضياء محجوب، عزام عادل، الجزولي نوح، ارنولد وسيف تيري.

بينما قاد هلال الأبيض الحارس عمار صالح، الى جانب اللاعبين أحمد ضفر، مامادو، إبراهيم النسور، محمد حقار ومعاذ خميس.

وبالنتيجة صعد المريخ الى صدارة الترتيب بـ(13) نقطة، بينما بقي هلال الأبيض في نقطة.