ألمانيا تعقد مؤتمراً لأصدقاء السودان نهاية الأسبوع القادم

الخرطوم: السوداني

أكد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك حرص السودان على تعزيز التعاون مع ألمانيا في المجالات المختلفة، مشيداً بمواقف ألمانيا الداعمة لحكومة الفترة الانتقالية. جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء مساعد وزير الخارجية الألماني للشؤون الأفريقية د. فيليب أكرمن

وأوضح وزير الخارجية المكلف في تصريح صحفي أن مساعد وزير الخارجية الألماني بحث القضايا المشتركة بين السودان وألمانيا في المجالات الاقتصادية والسياسية، مشيراً الى أن اللقاء بحث أيضاً الدعم الألماني للسودان ومؤتمر برلين، معلناً في هذا الصدد عن عقد لقاءات خلال الأسبوع القادم حول مؤتمر شركاء السودان مرة أخرى لتذكير الشركاء بالتزاماتهم .

وأوضح مساعد وزير الخارجية الألماني للشؤون الأفريقية د. فيليب أكرمن أن اللقاء بحث الشأن الاقتصادي السوداني، معلناً في هذا الجانب أن بلاده ستعقد مؤتمر لأصدقاء السودان يوم الخميس من الأسبوع المقبل وأضاف: “من المهم جداً بالنسبة لنا قبل هذا الاجتماع التعرف على رؤية الحكومة لمختلف القضايا والخطط التنفيذية لها خلال الأشهر القادمة”.