محفظة السلع الإستراتيجية تعلن فتح خطابات اعتماد لـ23 شحنة محروقات

الخرطوم: السوداني

اعلنت محفظة السلع الإستراتيجية انها قامت في الفترة من 24 أكتوبر 2020 إلى 15 يناير 2021، بفتح وتغطية خطابات اعتماد بالنقد الأجنبي لعدد “23” شحنة محروقات، إضافة إلى فتح اعتماد لإستيراد 2500 صنف من الدواء، تغطي 70% من حاجة البلاد.

واوضحت المحفظة في بيان لها اصدرته اليوم الثلاثاء ان الشحنات تنوعت من بنزين، جازولين، وغازطبخ

بحمولة “710” ألف طن/ متري، وبقيمة كلية “272” مليون دولار، إضافة إلى خطابات اعتماد أخرى بقيمة “60” مليون دولار، تم فتحها بواسطة المحفظة لإستيراد الدواء، وبهذا تصبح القيمة الإجمالية “332” مليون دولار أمريكي.

واشارت الى ان المحفظة راعت في خطتها؛ تغطية كافة احتياجات البلاد من المحروقات، ووضعت في الاعتبار فترة توقف مصفاة الخرطوم للصيانة الدورية، والتي بدأت في 20 ديسمبر، وتنتهي بنهاية فبراير المقبل

كما اكدت المحفظة انها تعتمد اعتمادا كليا في تغطية خطابات الإعتماد بالنقد الأجنبي على مواردها الذاتية، والمتمثلة في صادرات الذهب، وخطوط التمويل المصرفي الخارجية، المتاحة عبر شبكة مصارف المحفظة.