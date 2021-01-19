محفظة السلع الإستراتيجية تعلن فتح خطابات اعتماد لـ23 شحنة محروقات

الخرطوم: السوداني
اعلنت محفظة السلع الإستراتيجية انها قامت في الفترة من 24 أكتوبر 2020 إلى 15 يناير 2021، بفتح وتغطية خطابات اعتماد بالنقد الأجنبي لعدد “23” شحنة محروقات، إضافة إلى فتح اعتماد لإستيراد 2500 صنف من الدواء، تغطي 70% من حاجة البلاد.
واوضحت المحفظة في بيان لها اصدرته اليوم الثلاثاء ان الشحنات تنوعت من بنزين، جازولين، وغازطبخ
بحمولة “710” ألف طن/ متري، وبقيمة كلية “272” مليون دولار، إضافة إلى خطابات اعتماد أخرى بقيمة “60” مليون دولار، تم فتحها بواسطة المحفظة لإستيراد الدواء، وبهذا تصبح القيمة الإجمالية “332” مليون دولار أمريكي.
واشارت الى ان المحفظة راعت في خطتها؛ تغطية كافة احتياجات البلاد من المحروقات، ووضعت في الاعتبار فترة توقف مصفاة الخرطوم للصيانة الدورية، والتي بدأت في 20 ديسمبر، وتنتهي بنهاية فبراير المقبل
كما اكدت المحفظة انها تعتمد اعتمادا كليا في تغطية خطابات الإعتماد بالنقد الأجنبي على مواردها الذاتية، والمتمثلة في صادرات الذهب، وخطوط التمويل المصرفي الخارجية، المتاحة عبر شبكة مصارف المحفظة.