تعليق الدراسة بالروصيرص والدمازين جراء الاحتجاجات على التردي المعيشي

الخرطوم: السوداني

أصدر جمال عبدالهادي محمد احمد والي ولاية النيل الأزرق المكلف، قراراً اليوم الثلاثاء بتعليق الدراسة بمرحلتي الأساس والثانوي بمدينتي الرصيرص والدمازين حتى اشعار آخر.

من جهتها قالت الاستاذة عائشة عامر الطاهر وزير التربية والتوجيه المكلف، في تصريح وفق (سونا) إن تعليق الدراسة في المرحلتين بمدينتي الدمازين والرصيرص بسبب الاضطرابات والأحداث المستمرة خلال الثلاثة أيام الماضية.

من جهة ثانية أصدر المدير الطبي لمستشفي الدمازين قرارا بإغلاق المستشفي نتيجة للتفلتات الأمنية التي حدثت داخل حرم المستشفي وذلك ضمانا لحماية أمن وسلامة المرضي والعاملين بالمستشفي.