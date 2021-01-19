لجنة الأطباء: ارتفاح ضحايا أحداث الجنينة إلى 159 قتيلا

الجنينة: السوداني

اعلنت لجنة اطباء دارفور في بيان لها الثلاثاء حول الاوضاع بمدينة الجنينة عن ارتفاع عدد القتلى منذ بداية الاحداث الى 159 قتيلا والجرحى الى 202 جريح حالة بعضهم حرجة كما تم تحويل 16حالة إلى الخرطوم لتلقي رعاية طبية متقدمة.

واوضحت اللجنة انه ولليوم الرابع على التوالي تواصل المستشفيات استقبال ضحايا الأحداث الدموية التي تشهدها مدينة الجنينة والمناطق المجاورة.

حيث استقبلت المستشفيات جثامين 29 من القتلى إضافة إلى وفاة أحد الجرحى في مستشفى السلاح الطبي، فضلاً عن وصول 5 من الجرحى خلال ال 24 ساعة الماضية.

واشار البيان الى ان كل الجرحى والمصابين يتلقون الرعاية الطبية بمستشفى الجنينة التعليمي ومستشفى السلاح الطبي تحت رعاية الفرق الطبية المحلية وفريق الاسناد الطبي الذي وصل الولاية صباح اليوم والذي يضم نواب وإختصاصيين في تخصصات جراحية مختلفة.