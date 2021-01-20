الاتحاد الأوربي: نتابع بقلق بالغ التطورات في دارفور

الخرطوم : السوداني

بحث عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي إبراهيم، مع سفير الاتحاد الأوربي لدى السودان روبرت فان دن دوول، سير تنفيذ اتفاق جوبا وتطورات الأحداث الأمنية في دارفور ومنطقة القرن الإفريقي.

وقال سفير روبرت إن الاتحاد الأوروبي يتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في دارفور في الجنينة وحولها، والتوترات في القرن الإفريقي. ودعا الدبلوماسي الأوروبي إلى التنفيذ السريع لاتفاقية السلام وخاصة الإجراءات التي تضمن حماية المدنيين.

واكد السفير روبرت بحسب (وكالة السودان للأنباء) استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لشعب السودان خلال الفترة الانتقالية عبر كافة مكونات الحكومة الانتقالية، بهدف تحقيق السلام والحرية والعدالة والازدهار لشعب السودان.